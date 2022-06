Kormányhatározat született arról, hogy körvasút épül a Balatonnál

Navracsics Tibor uniós ügyekért és területfejlesztésért felelős miniszter szerdán egy interjúban azt mondta: szívügye, hogy a Balaton előbb-utóbb átszállás nélkül körbevonatozható legyen. „Ha ennek megvalósulását elérni nem is tudom a hivatali időm alatt, bízom benne, hogy legalább közelebb jutok hozzá” – mondta a miniszter.

Azt már az azonnali.hu vette észre, hogy 2016-ban már született is egy erre vonatkozó kormányhatározat. Abban azt írták, hogy a fejlesztésnek 2022-re kellene megvalósulnia, a kivitelezés azonban azóta sem indult meg.

A terv szerint a fejlesztést még az előző, 2020-ig terjedő hétéves uniós költségvetés, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) terhére kellett volna megvalósítani. A projekt részeként a Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy szakaszt felújították, a Szabadbattyán–Aszófő szakaszt pedig villamosították volna, továbbá rekonstruáltak volna több vasútállomást, és átalakították volna a forgalomirányítást is.

Lázár János 2016-ban – akkor még Miniszterelnökségért felelős miniszterként – beszélt is arról, hogy a projekt megvalósulhat, de a kivitelezés azóta sem indult meg, és a vonatkozó újságcikkekben is csak rendre a tervekről írtak a projekttel kapcsolatban. Az említett interjú alapján elképzelhető, hogy most, Navracsics Tibor hivatala ideje alatt ténylegesen előhalad majd a kezdeményezés.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2022. május 30-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)