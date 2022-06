Pintér Sándor szerint azért van rendőrhiány, mert jól megy a gazdaság

A belügyminiszter egy interjúban megerősítette: valóban rendőrhiány van Magyarországon, de úgy látja, hogy a háttérben leginkább a jól működő gazdaság áll, a hivatásos múlttal rendelkezőket ugyanis ott is szívesen látják. Pintér Sándor az oktatási és egészségügyi tervei mellett arra is kitért, hogy szükség van-e csendőrségre, sőt azt is elárulta, hogy tervezi-e már a nyugdíjba vonulást.