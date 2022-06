Nézni is elképesztő, amit a ladás bácsi művelt az M4-esen

Mint ahogy arról az Index is beszámolt, 2022. június 21-én kora délután a a forgalommal szemben közlekedett egy idős sofőr az M4-es autóút tiszapüspöki elkerülő szakaszán. A rendőrség most kiadott egy új videót a súlyos szabálysértésről: ezen jól látható, hogy több esetben is csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

A 76 éves szolnoki sofőr több kamion mellett is elhúzott nagy sebességgel, egy előzésbe kezdő járművezető pedig az utolsó pillanatban vette észre, hogy a belső sávban valaki szabálytalan módon szemből érkezik. Szerencsére még vissza tudott sorolni a külső sávba, így nem ütközött frontálisan a piros színű Ladával.

A rendőrök alaposan elbeszélgettek az idős férfival, aki 30 000 forint közigazgatási bírságban részesült, az egyenruhások emellett 4 büntetőpontot szabtak ki.

A forgalommal szemben történő közlekedés sajnálatos módon egyre elterjedtebb jelenség a magyar utakon, a forgalomfigyelő kamerák számos ilyen esetet rögzítenek. A Magyar Közút azt mondja, ha valaki bármilyen oknál fogva a forgalommal szemben haladna, ne forogjon, és ne tolasson, hanem kérjen segítséget a 112-es számon a további balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.