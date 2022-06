Fokozott tűzveszélyt hirdettek Pest és Veszprém megyében is

Csütörtöktől kezdve kihirdették a fokozott tűzveszélyt, ezáltal pedig megtiltották a tűzgyújtást is Pest és Veszprém megyékben – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján.

Több megyében már az elmúlt időszakban is megtiltották a tűzgyújtást: a tilalom eddig Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre terjedt ki.

A Nébih most közölte, hogy a tartós kánikula okozta szárazság és az ebből adódó, fokozott tűzkockázat miatt csütörtöktől kezdve fokozottan tűzveszélyes időszak kezdődik Pest és Veszprém megyékben is. Azt írták, hogy e megyék „nagy kiterjedésű, magas tűzveszélyességű erdőállománnyal rendelkeznek, sok esetben a lakott területek közé ékelve”.

A talaj mindkét megyében kritikusan száraz, csapadék továbbra sem várható és előreláthatólag folytatódik a kánikula. Mindezek miatt nagy az esély az intenzív, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulására

– írta közleményében a Nébih, amely a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével elrendelte a tűzgyújtási tilalmat a két megyében.

Hangsúlyozták, hogy a tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve az interaktív tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu oldalán vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak – írta honlapján a Nébih.

A Magyarországot sújtó szárazság az utóbbi napokban már abban is megmutatkozott, hogy bizonyos helyeken vízhiány alakult ki az országban. A minap több olvasónk is beszámolt arról, hogy teljesen elfogyott náluk a víz, ráadásul a kedvezőtlen időjárás a mezőgazdaságra is nagyon rossz hatással van.