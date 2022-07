A főrabbi is reagált Orbán Viktor tusványosi beszédére

Az országos főrabbi is reagált Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédére, amelyben azt mondta: egy kevert fajú világban élünk, de a Kárpát-medencében a magyarok nem kevert fajúak. Frölich Róbert szerint csak egyetlen emberi faj él a Földön.

Az országos főrabbi is reagált Orbán Viktor tusványosi beszédére, amely többeknél is kiverte a biztosítékot. A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – ismertebb nevén Tusványos – mára a magyar politika egyik legfőbb színterévé vált. A miniszterelnök idén is a fesztivál főszónoka volt.

Van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívülről érkezőkkel – na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással, mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke

– fogalmazott Orbán Viktor beszédében.

Frölich Róbert országos főrabbi erre reagálva a hivatalos Facebook-oldalán egy verset osztott meg, amelyhez azt írta, József Attila, Radnóti Miklós, Szerb Antal, Gelléri Andor Endre, Rejtő Jenő és még sok más ismert és ismeretlen név és arc jutott eszébe, akik „a fajokról vallott hagymázas elméleteknek estek áldozatul”.

Apropó, faj. Sokféle faj népesíti be a bolygónkat. Két lábon, dolgozva, beszélve és néha gondolkodva azonban csak egyetlen faj él e földön: a Homo Sapiens Sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan. Ajánlom szíves figyelembe a fentieket

– fogalmazott bejegyzésében a főrabbi.

Orbán Viktor teljes tusványosi beszédéről itt olvashat részletesebben. A beszédre több ellenzéki párt és politikus is reagált.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint a miniszterelnök beszéde „náci szöveg” volt. Hasonló véleményen volt Hadházy Ákos független képviselő is, aki úgy véli, a „mi nem vagyunk kevert fajúak” mondat épeszű ember száját nem hagyhatja el.

De az ukrán külügyi szóvivőnek is eszébe jutott valami a miniszterelnök háborúval kapcsolatos kijelentéseiről: úgy látja, Orbán beszéde „az orosz propaganda klasszikus példája”.

A Mazsihisz 2021. május 30-i közgyűlésén fogadta el azt a döntést, amely Frölich Róbert országos főrabbivá választásáról szólt.

Frölich Róbert főrabbi 1993 óta a Dohány utcai zsinagóga vallási vezetője. Ezt megelőzően három budapesti körzetben – a Dózsa György úti zsinagógában, az újpesti zsinagógában és a Páva utcai zsinagógában – látott el rabbinikus tevékenységet.

1994 és 2012 között a Magyar Honvédség Tábori Rabbinátusának vezető rabbija volt, 1995 és 2012 között dandártábornoki rendfokozatban szolgált.

