Szegeden sem lesz tűzijáték augusztus 20-án

A nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva a magyar városok sorra jelentették be, hogy lefújják a tűzijátékot, mint jelezték, annak árát fontosabb dolgokra is lehetne költeni. Többek között Salgótarján, Siófok, Szentes, Pécs, Miskolc és Veresegyház is így döntött, most pedig Szeged is beállt a sorba.

A tűzijáték megrendezésének költségét a rászorulók támogatására, a tűzifaprogram kiterjesztésére költi a szegedi önkormányzat idén. Több száz szegedi családot tudunk így segíteni tűzifával

– olvasható a polgármesteri hivatal által kiadott közleményben.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, nettó 1,3 milliárd forint, vagyis bruttó 1,65 milliárd forint az idei augusztus 20-i fővárosi tűzijáték rakétáinak beszerzési ára. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közlése szerint mindez megegyezik a tavalyi tűzijáték árával. A tűzijáték idei elhalasztása miatt később egy petíció is indult, melyet a Szabad a Hang indított.

Ugyanakkor a jelek szerint Budapesten nem marad el a tűzijáték, ugyanis a kormány semmit nem spórolna, ha lefújná az eseményt. A tűzijátékot szervező Nuvu Kft. üzemeltetési és logisztikai vezetője a Tényeknek azt mondta: az augusztus 20-i tűzijátékot egy hónappal előtte lefújni drágább lenne, mint ha megtartanák. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idei tűzijáték tervezését már 2022 elején elkezdték, a termékek pedig folyamatosan érkeznek a gyártóktól. Ezek kifejezetten erre az eseményre lettek gyártva – jelezte Kovács Zoltán.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)