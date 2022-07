Rákkeltő mérgek folynak a Dunába

Az esetről a Greenpeace Magyarország környezetvédő szervezet osztott meg bejegyzést Facebook-oldalán. Azt írja, hogy az alacsony dunai vízszintnek köszönhetően ismét nagyon látványosan csorognak a Dunába a rákkeltő mérgek a volt gázgyár területéről Óbudán.

Mint írják, négy éve, 2018-ban megmérték, hogy „egyes rákkeltőnek minősített szennyezőanyagok több százszorosan, más súlyos mérgek pedig több ezerszeresen haladták meg a talajvízre megengedett határértéket”.

Elképesztő, hogy évtizedek óta képtelenek a hazai hatóságok, az állami tulajdonban lévő Nemzeti Közműveknél (és elődeinél) elérni, hogy megkezdődjön végre a szennyezés felszámolása. Szerintünk elfogadhatatlan, hogy sok-sok éve a szennyezett, bűzös területen sportolnak, sétálnak emberek, és folyik a méreg a Dunába, az ország egyik legfontosabb ivóvízbázisába

– írja a Greenpeace.

Mint arról korábban az Index is írt, az egész országban súlyos aszály dúl. Az extrém időjárási körülmények miatt kiszáradhat a Velencei-tó, ahogy kiszáradt a Szilas-patak egy szakasza. Évtizedek óta nem tapasztalt aszály pusztít az Alföldön is. Kiszáradt a Tarna folyó, ami kisebb botrányt okozott Eger városában, miután egy borászat gátat épített azért, hogy kiszivattyúzza a maradék vizet is.

(Borítókép: Az Óbudai Gázgyár műemlék épületei 2005. szeptember 17-én. Fotó: H. Szabó Sándor / MTI)