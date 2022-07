Éjjel-nappal járni fog a 100E reptéri busz

A turizmus újraéledésével egyre erősebb a budapesti reptéri buszjárat kihasználtsága. A BKK júniusban már jelentősen sűrítette a Liszt Ferenc repülőteret a belvárossal összekötő 100E busz járatindulását, a forgalom növekedésével azonban augusztus 1-jétől még gyakrabban indul a gyorsjárat, és immár éjjel-nappal közlekedik.

A 100E reptéri gyorsjárat 2017 óta jelent kényelmes, közvetlen közösségi közlekedési összeköttetést a belváros és a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között. A buszjárat kihasználtságát jelentősen befolyásolja a főváros turistaforgalma, amely a koronavírus-járvány első éveiben a minimálisra esett vissza, a turizmus újraéledésével azonban az idei szezonra jelentősen megerősödött.

A BKK a júniusi járatsűrítés után az utazási igényekhez, az éjszaka érkező repülők gyakori késéséhez, továbbá az éjjeli órákban nehezebben elérhető taxiszolgáltatáshoz igazodva ismét a reptéri gyorsjárat menetrendi bővítéséről döntött.

Így közlekedik augusztus 1-től a 100E gyorsjárat

A kizárólag 1500 forintos repülőtéri vonaljeggyel igénybe vehető 100E autóbusz 2022. augusztus 1-től,

hétfőtől éjjel-nappal, azaz 0–24 óráig közlekedik.

Korábban a buszok éjjel 1 és 3 óra között nem közlekedtek, ebben az időszakban a – szintén éjjel-nappali üzemű – 200E autóbusszal lehetett utazni. A normál díjszabás szerint igénybe vehető 200E buszjárat közlekedési rendje továbbra sem változik, a repülőteret Kőbánya-Kispesttel, illetve a Határ úttal összekötő autóbusz továbbra is 0–24 óráig jár.

A kedvező kihasználtságra való tekintettel nemcsak a repülőtéri gyorsjárat üzemideje változik, de a BKK ismét sűríti a buszok menetrendjét:

Augusztus 1-től a buszok a forgalmasabb napokon, azaz hétfőn, pénteken és vasárnap napközben a korábbi 10 helyett 7–9 percenként, a kisebb forgalmú napokon, azaz kedden, szerdán és csütörtökön a korábbi 10–12 helyett 10 percenként közlekednek. Szombaton a korábbi 10–12 helyett 8–10 percenként, éjféltől körülbelül 3:30-ig pedig 30–40 percenként indulnak.

A buszok a reptér felé továbbra is csak a Kálvin térnél állnak meg (az éjszakai járatokról való átszállást megkönnyítve 0:12 és 4:32 között az Astoriánál is megállnak a járatok), míg a Deák Ferenc tér felé tartó buszokról a Kálvin tér mellett az Astoriánál is le lehet szállni.