Kiderült, mennyi lesz egy sör az augusztus 20-i ünnepségeken

Az augusztus 20-i állami ünnepségek helyszínén 350 forint lesz a Borsodi sör. Más italok is a tavalyi árukon lesznek elérhetők.

A Metropol birtokába jutott az árlista, amelyből kiderül, hogy a Szent István ünnepének helyszínein mért alkoholos italok ára a tavalyi ünnepséghez hasonlóan idén is ugyanolyan árban lesznek elérhetők a kilátogatók számára.

A sör kedvelői 350 forintért juthatnak egy korsó Borsodi Világoshoz, de a dobozos változatát is hasonló áron mérik majd. Az IPA sör ötven forinttal drágábban, 400 forintért lesz megvásárolható, a borok decije pedig 200 forintba fog kerülni. A cikkben olvasható továbbá, hogy aki megenged magának egy pálinkát, az sem rendül meg anyagilag, hiszen a minőségi pálinkából 690 lesz egy feles, a jól bevált szilváért pedig 590 forintot kell letenni a pultra – írja a Metropol.

Amint arról már beszámoltunk, augusztus 20-án Európa legnagyobb tűzijátéka lesz Magyarországon, 32 percig fog tartani, és 4,3 kilométer hosszan lehet élvezni majd a Duna két partján. A költségek is borsosak lesznek, hiszen több mint tízmilliárd lesz a négynapos ünnepség költsége. A városok – köztük az egyik legnagyobb vidéki központ, Szeged is – sorra jelentik be, hogy idén nem rendeznek tűzijátékot.

Az idei tűzijáték ellen már többen felszólaltak, köztük Majka, aki arról írt közösségi oldalán, hogy az erre a célra szánt pénzt szerinte másra is el lehetne költeni a jelenlegi helyzetben.