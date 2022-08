Az eső is beszállt a lángok eloltásába Pécsett

A folyamatosan hulló eső is segíti a tűzoltók munkáját Pécs külterületén, az Akó dűlőben, ahol még csütörtök délután gyulladt ki az erdő és a bozótos – jelentette péntek délután az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mintegy nyolc hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek hét ingatlant is érintettek, ezekből kettőt lakóházként használtak. A tűzeset során három gázpalack felrobbant, egyet viszont megóvtak a megsemmisüléstől a tűzoltók. A hivatásos és önkéntes tűzoltók a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett késő este megakadályozták a lángok továbbterjedését, közölte a szervezet.

A helyszínre egy honvédségi helikoptert is riasztottak, és többek között erdészek, valamint polgárőrök is segítették a munkálatokat. Az egységek pénteken a még izzó részek felszámolásán, illetve az erdészet munkatársainak és járműveinek segítségével a terület vízzel történő elárasztásán dolgoztak. Jelenleg a pécsi hivatásos és az önkéntes tűzoltók, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tartózkodnak a helyszínen. Ők a terület körbejárása során nem tapasztaltak füstölést.

Amint azt az Index is megírta, Mint az Index is megírta, nagy területen lángokban állt a Mecsek, veszélybe sodorva az emberek életét. A tűz a nagy szél miatt gyorsan terjedt, és kárt tett a környező házakban. A megyéből minden mozdítható egység a helyszínre sietett Pécs külterületére, az Akó dűlőbe. A tüzet okozó magánszemély nevét vállalva kért elnézést a károsultaktól, és jelentette be, hogy lehetőségei szerint megtéríti a károkat.