Béremelést és inflációkövetést követel az LMP a tanároknak

Az LMP szóvivője hétfői, online is követhető sajtótájékoztatóján elmondta, hogy pártja béremelést és a sztrájkjog visszaállítását követeli az oktatásban.

Gál József kifejtette, pártja 45 százalékos béremelést követel a pedagógusok számára, valamint azt, hogy bérüket a jövő évtől tegyék inflációkövetővé, évi kétszeri emelés által.

A politikus az MTI szerint hangsúlyozta: a tanárok számára a sztrájkjog csorbítása teszi szükségessé az engedetlenségi akciókat, amiért épp ezért nem járhat számukra retorzió.

Szerinte a szektorban dolgozók évről évre egyre nagyobb válsághelyzettel küzdenek, ami miatt az egész oktatás összeomolhat. Ezért bérük növelése már nem halasztható el egy következő ciklusra, azt azonnal meg kell tenni – mondta Gál József.

Bírálta a kormányt, amiért „minden másra költ”, csak az oktatásra nem.

Leszögezte azt is, a pedagógusok béremelése „nem az uniótól vagy Soros Györgytől függ”, hanem a Fidesz-kormánytól. A béreket szerinte most kell megemelni, amikor minden fillér számít. Pártja petíciót is indított ennek érdekében.

Mint arról beszámoltunk, Budakalászon, Szombathelyen és Budapesten is volt gyászruhás élőlánc az iskoláknál, és nagyjából ezerfős tüntetéssé alakult a miskolci élőlánc, ahol a Herman Ottó Gimnázium polgári engedetlenség miatt felmentett igazgatóhelyetteséért demonstráltak.