Kiszivárgott Orbán Viktor kötcsei beszéde

Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszéde számos területet érintett és a beszámolók szerint konkrétumokat is bőven tartalmazott.

A Fidesz a kötcsei pikniket immáron 21. alkalommal rendezte meg, idén szeptember 10-én. Itt Orbán Viktor miniszterelnök bizalmi körben, sajtónyilvánosság nélkül adott egy szűk körnek iránymutatást. A kiszivárogott hírek szerint három területet szinte biztosan érintett a miniszterelnök:

a kormány ősszel megpróbálja megakadályozni, hogy az Európai Unió újabb hat hónappal meghosszabbítsa az Oroszország elleni szankciókat;

a Fidesz új generációjának akár 2060-ig képesnek kell lennie kormányozni;

hamarosan újabb családtámogatási intézkedéseket jelentenek be.

A Szabad Európa úgy értesült, hogy számos témát érintő, konkrétumokat is bőven tartalmazó beszédet mondott Orbán Viktor – bizonyos részletek szinte minden alkalommal kiszivárognak a piknikről. A miniszterelnök mostani beszédének egyik legfontosabb eleme a hírek szerint az orosz–ukrán háború volt. A kormányfő szerint ez a háború 2030-ig is velünk maradhat, továbbá Ukrajna akár a területe harmadát is elveszítheti. Orbán szerint a Nyugat tette globális háborúvá ezt a konfliktust, és a szankciókkal Európa lábon lövi magát.

A szankciók okozta energiaválság miatt télen akár az európai ipar negyven százaléka is leállhat

– mondta a kiszivárgott hírek szerint Orbán Viktor, aki beszédében kitért arra is, hogy ősszel várható tárgyalás az európai vezetők között a szankciós csomag meghosszabbításáról. A miniszterelnök szerint meg kell akadályozni, hogy újabb hat hónapra elfogadják az érvényben lévő szankciókat. Bízik benne, hogy ennek eléréséhez Európában talál magának partnert. Orbán Viktor beszédében kitért arra is, hogy szerinte nincs olyan vezetője Európának, aki észlelné Európa érdekeit és aszerint is cselekedne.

2060-ig is maradhat a Fidesz

A hírek szerint Orbán Viktor a beszédében megismételte a Tusnádfürdőn már hangoztatott gondolatmenetét, miszerint 2030-ra széteshet az eurózóna és akár maga az Európai Unió is, szerinte 2040-re a francia városokban többségben lesznek a muzulmán bevándorlók. A visegrádi négyek viszont erős hatalmi központ lehet addigra, bár azt elismerte a kormányfő, hogy válságban van ez a szövetség a háború miatt.

Majd a miniszterelnök megismételte, hogy 2030-ra a V4-ek nettó befizető tagállammá válnak, így addigra végig kell gondolni az EU-tagság értelmét. Továbbá kifejtette, hogy bár már 2010-ben látta, hogy a kínai államkapitalizmus milyen hatékony, az unió ezt még nem ismerte fel – ezért szeretne hasonló gazdasági modellt kialakítani Magyarországon, erre épül unortodoxnak nevezett gazdaságpolitikája.

Négy fő stratégiát fogalmazott meg, amiből nem hajlandó engedni:

Demográfia: Itt mindent meg kell tenni a népességnövekedésért, ezért két héten belül új intézkedések várhatók. A teljes foglalkoztatottság megőrzése és a jövedelmek értékének megóvása. A gazdaság folyamatos modernizálása. A nemzetegyesítés (itt a források szerint a határon túli magyarokra gondolt a kormányfő).

Végül saját politikai táborára kitérve arról beszélt a miniszterelnök, hogy az elmúlt időszakban tudatosan nevel ki egy új generációt a Fideszben. Ők jól képzettek, képesek kormányozni, és 2030 után akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni az országot. A Nemzeti Együttműködés Rendszere után pedig a Nemzetközi Együttműködés Rendszerét is létre kell hozni – ezt szolgálja a Fidesz hálózatépítése konzervatív körökkel.

(Borítókép: Orbán Viktor kormányfő érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy kúriához 2022. szeptember 10-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)