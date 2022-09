Rekordmennyiségű utas fordult meg a balatoni vonatokon

Idén az ország minden korábbinál több régiójából lehetett átszállás nélkül eljutni a Balatonhoz vonattal és busszal, a vasúti szolgáltatás pedig a tó mindkét partján éjjel-nappal folyamatos volt. Az elő- és a főszezonhoz hasonlóan az utószezonban is rekord sokan választották a MÁV-START járatait, hogy eljussanak a Balatonhoz, nyár végén a déli partra mintegy 159 ezren, míg az északira csaknem 72 ezren utaztak.

A teljes nyári szezon alatt megközelítőleg 40 százalékos volt az utasok számának növekedése 2021-hez képest, a 2019-es eredménynél pedig nagyjából 37 százalékkal jobb az eredmény. A legtöbben idén is Siófokot, Balatonfüredet, Zamárdit és Balatonlellét választották úti célul.

Népszerű volt a Bagolyvonat

A déli parton közlekedő Bagolyvonatokat idén is kedvelték az utasok, a hétvégenként és nagyobb fesztiválok idején éjszakánként is több ezren utaztak velük. A Balaton körüli vonalak forgalma az idei szezonban a vasútbarátoknak rendezett retró hétvégéknek köszönhetően is nőtt – áll a közleményben.

A balatoni főszezon elmúltával már kevesebb vonat közlekedik a tóparti vasútvonalakon. A magyar tenger térsége a strandidőszakon kívül is egyre kedveltebb turisztikai célpont, ezért az év többi részében is ütemes menetrenddel – a nyárinál ugyan kevesebb járattal – érhető el a Balaton.

Az utasok többsége a MÁV online telefonos alkalmazásán és az Elvira internetes oldalon vett jegyet, az állomásokon elhelyezett automatákból 15 százalék vásárolt. Egyúti kerékpárosjegyből 62 ezret, okosjegyből 24 ezret, napijegyekből és vakációbérletekből majdnem 38 ezret adtak el.