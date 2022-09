Bezár a Csepeli Strandfürdő is

Szeptember 19-e hétfőtől bezárt a Csepeli Strandfürdő. Az intézmény honlapja szerint a bezárás egyelőre határozatlan időre szól, de előreláthatólag a tél végéig marad így a helyzet. A hírt a városrész hivatalos honlapja is közölte.

A strand a téli időszakban is üzemelt eddig, köszönhetően a sátorborításnak, amellyel az úszómedencét látták el. Az Infostart arról értesült egy szülőtől, hogy a nagy medencét ugyan még nyitva tartják, de csak a különböző edzések kedvéért, a kiszolgáló létesítmények azonban már zárva vannak – írja az Infostart.

Hasonló döntésre jutott Győr városa is, ahol intézmények egész sorát záratja be a városvezetés. A fővárosi XII. kerület is hasonló módon kezdett spórolásba: több intézményt bezárnak január 1-je és április 1-je között. Korábban Dunabogdány polgármestere is arról számolt be, hogy nem tudják megnyitni a tanuszodát.