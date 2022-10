Egy fitneszmodellt késeltek meg Nyírteleken, életveszélyes állapotban van

Az esetről még pénteken számolt be a rendőrség. Közlésük szerint az asszonyt eszméletlenül, súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és az esethez a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársait is riadóztatták.

Nemrég a Tények készített riportot a helyszínen, amelyből kiderült: a nőt – aki egy ismert fitneszmodell, kisgyermekes anyuka –

még mindig életveszélyes állapotban kezelik a kórházban.

A műsorban megszólalt az a szomszéd is, akitől a megkéselt áldozat segítséget kért. Elmondása szerint a férfi és a nő azután vesztek össze, hogy az asszony a közös, másfél éves gyermeküket el akarta vinni a férjétől. A veszekedés közben a férj több helyen megszúrta, megvágta a nőt, elsősorban a mellkasán és a nyakát ért, ugyanis – a gyanú szerint – el akarta vágni a torkát.

Össze volt szurkálva, tiszta vér volt a ruhája, minden

– mondta erről a nőnek segítő szomszéd.

Állítása szerint a férfi a késelés után önmagában is kárt tett. „A srác megvágta az ereit, elvitte a mentő, de már akkor mondta az egyik rendőr, hogy nem komoly – fogalmazott. Hozzátette azt is: a pár kislányának szerencsére semmi baja nem esett (a Tények szerint a gyermek most a nagyszüleinél van).

A rendőrség a férfit őrizetbe vette, és emberölés bűntett kísérletével gyanúsítják, ugyanis a szúrásokból arra lehet következtetni, hogy meg akarta ölni a nőt – ezt mondta a Tényeknek a történtekről Szilágyi László, a megyei főügyészség sajtószóvivője.