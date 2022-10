Kicsavart izzó, 20 fok, biciklizés – így spórolnak az ellenzéki politikusok

Az energiaválság közepette a legtöbb magyar háztartásban központi témává vált az energiatakarékosság, a gázzal és a villannyal való spórolás. Nincs ez másképp a politikusoknál sem, ősszel több kormánypárti politikus nyilatkozott saját praktikáiról.

Kocsis Máté a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón az Index kérdésére például arról beszélt, hogy a spórolás érdekében megszüntette az egyik akváriumát, aranyhalait egyik barátja kerti tavába vitte át.

– mondta a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette, hogy nem ez az egyetlen, amivel takarékoskodásra törekszik, hangsúlyozta, hogy már eddig is „villanylekapcsolgató volt”, de ezt ma már „mesterfokon űzi a közintézményekben is".

Egyébként Kocsis Máté aranyhalakhoz köthető döntése még hetekkel a sajtótájékoztató után sem felejtődött el, a több helyen is beázó Karinthy Frigyes Gimnázium például a frakcióvezető aranyhalainak ajánlotta fel a tantermekben, irodákban összegyűlt vizet.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője ugyanezen a sajtótájékoztatón szintén az Index kérdésére elárulta, hogy már három éve tettetett a házára néhány napelemet, és most a bővítésen gondolkozik. (Az október 13-i Kormányinfón jelentették be hogy a kormány ideiglenesen felfüggeszti a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszerek esetében.)

Én is mániákus villanylekapcsoló vagyok, de olyan egészen apró megoldásokat is alkalmazok, hogy egy hat izzót tartalmazó csillárból hármat kicsavartam

– jegyezte meg a politikus.

Nem sokkal később Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy szeptember végi Kormányinfón beszélt arról, hogy bár eddig sem pazarolta az energiát, miután most mindenki reggeltől estig erről beszél, óhatatlanul is eszébe jut, hogy lekapcsolja a lámpát, illetve hogy kevesebb villanyt és gázt használjon.

„Eddig sem voltam nagyfogyasztó, így ez a mérséklés nemzetgazdasági szinten nem fog megváltást jelenteni” – jegyezte meg.

Szintén a Kormányinfón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő röviden úgy nyilatkozott, hogy eddig is észszerűen használta a különböző energiaforrásokat, és a lányának is ezt tanítja.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke pártja európai parlamenti képviselőjeként életvitelszerűen Brüsszelben él, így az ő helyzete némileg speciális.

Arra a kérdésre, hogy Belgiumban mennyire érzékelhető a rezsipánik, azt felelte, hogy pánik az nincs, az ott élőknek ugyanis van megtakarítása, amellett, hogy a többség a piaci folyamatokkal is tisztában van, és érti, hogy mi miért történik.

Ettől függetlenül az áremelkedés itt is brutális. Eddig átalányt fizettem, és eddig mindig visszautalt nekem az energiaszolgáltató egy bizonyos összeget. Ezzel szemben legutóbb egy közel 1000 eurós többletet kellett befizetnem, ennyivel lett drágább a szokott fogyasztásunk

– mondta az Indexnek a Jobbik elnöke, aki egy ′60-as, ′70-es években épült 80 négyzetméteres bérelt apartmanban él.

A politikus kiemelte, hogy a brüsszeli ingatlanok nagy hátránya, hogy az épületek egy jelentős része nincs leszigetelve, ebben közrejátszik többek között az is, hogy a térségben nincsenek olyan nagy hőkilengések mint Magyarországon.

Ettől függetlenül most jól jönne a szigetelés. Tulajdonképpen már megfordult a fejemben, hogy átköltözzek egy újabb építésű, energiahatékonyabb apartmanba, el is kezdtem nézni az alternatívákat. Ha marad a mostani energiaár, akkor elképzelhető, hogy a következő hónapokban költözéssel próbálok faragni a rezsiköltségeken

– mondta az EP-képviselő, aki emellett, ha csak lehet Brüsszelben és Budapesten is tömegközlekedéssel jár, autót csak a legszükségesebb esetekben használ.

Fekete-Győr Andrásnak, a Momentum országgyűlési képviselőjének tavaly ősszel született meg kisfia, Álmos. A politikus még gyermeke érkezése előtt lépett a takarékosság jegyében.

– nyilatkozta a politikus. Hozzátette, hogy a vízpazarlás a vesszőparipája: „mindig is zavart, de erre szerencsére külön nem kell figyelni, egy baba mellett úgyis csak egy rövid zuhany fér bele a reggelekbe."

Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke, Cserháthaláp korábbi polgármestere arról beszélt, hogy már településvezetőként is energiatakarékosságra törekedett, de magánemberként is ezt teszi, négygyermekes édesapaként úgy véli, hogy ez elengedhetetlen.

A gyerekszobában a csillárból én is kitekertem egy izzót, három helyett csak kettő ég. Ugyanezt megtettük a fürdőszobában is, feleennyi fény is bőven elég