Újraindult a Barátság kőolajvezeték; akciótervet fogadott el a kormány

Újraindult a Barátság kőolajvezeték; a kormány turisztikai akciótervet fogadott el

Ahogy arról beszámoltunk, rakéta csapódott be a lengyelországi Przewodówban, két ember életét vesztette, a hír kedd este óta dominálja a nemzetközi sajtót. A magyar kormány november 16-án, szerda reggel 8-kor ismét összeült a Karmelita kolostorban, az ülésen többek között a titkosszolgálatok jelentései alapján elemezték a kialakult helyzetet – számoltunk be a legfrissebb fejleményekről reggel.

Bár nem a négyes cikkely szerint ülésezett a NATO az elmúlt órákban, így is több fontos döntésről számolt be Jens Stoltenberg főtitkár, amelyekről itt írtunk. Az ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, ezt itt találja.

Gulyás Gergely azzal kezdte a Kormányinfót, hogy február vége óta megszokhattuk, a kormányülések a háborúval összefüggő kérdésekkel kezdődnek. Ez szerdán is így volt, már kedden több olyan hír érkezett, ami rendkívülinek minősül. Az első, hogy kedden késő délután tájékoztatást kaptak arról, hogy leállt a Barátság kőolajvezeték, de nem maga a vezeték sérült, hanem az az áramellátó, amely a vezeték működtetéséhez szükséges. A leállás ideiglenes volt, ha a vezeték nem indult volna újra, akkor is biztosított az ellátás, a Molnak vannak tartalékai és az országnak stratégiai tartaléka.

A jó hír, hogy alacsonyabb nyomással, de újraindult a vezeték.

Szintén keddi hír, hogy rakéta csapódott be Lengyelország területén. A miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanácsot, a honvédelmi miniszter felvette a kapcsolatot a NATO-tagok minisztereivel és a NATO-főtitkárral. Azonnal támogatásukról biztosították Lengyelországot.

Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy a kormány turisztikai akciótervet fogadott el. A koronavírus által okozott nehézségek mellett az energiaválság is sújtja a szektort, ezért kormányzati beavatkozás szükséges, miután az ágazat képviselői a kormányhoz fordultak. Ezért az alábbi intézkedésekről döntöttek:

Változtatnak a Széchenyi Pihenő Kártya szabályain, a különböző füleket eltörlik, egyben lehet felhasználni az összegeket, nem lesz korlátozás.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztik 2022. október 1. és 2023. március 31. között, a már befizetett összegek visszaigényelhetők, a nettó árbevétel négy százaléka marad a szektornál.

A kötelező adatszolgáltatás időpontját fél évvel eltolják, 2023. július 1-jéig.

A 24 havi munkaidőkeret-szabályozást bevezetik a turizmusban.

Az Index kérdései: stratégiai nyugalom, egészségügyi átalakítás

Természetesen az Index is feltette kérdéseit a Kormányinfón, Holló Bettina kollégánk az alábbiakat intézte Gulyás Gergelyhez.

Az eddigi információk alapján mit gondol a kormány a kedd este történtekről (lengyelországi rakétabecsapódás), szándékos volt, vagy nem, esetleg provokáció?

A kormány álláspontja: a vizsgálat végét meg kell várni.

A sajtóban is megjelent egyeztetéseken, telefonbeszélgetéseken kívül tervben van-e még valamilyen hívás, tárgyalás a rakétabecsapódás ügyében, terveznek-e Lengyelországba ellátogatni?

Ettől az eseménytől függetlenül is NATO-egyeztetés van, és ez lehetőség arra, hogy nagyköveti szinten beszéljenek. A lengyelekkel is felvették a kapcsolatot.

Szijjártó Péter reggeli bejelentkezésében azt mondta: az egyik legfontosabb, hogy stratégiai nyugalom uralja a döntéshozókat. Ezt a kifejezést több alkalommal használta már a kormány, pontosan mit jelent, mit ért ez alatt?

Ez egy katonai kifejezés, olyan helyzetben, amikor olyan döntéseket hoznak, amelyeknek hosszú távú következményei vannak, nyugalomra van szükség.

Benyújtotta a kormány az egészségügyi átalakításról szóló törvényjavaslatot. Egyeztetnek-e még a MOK-kal, javaslataik mentén lehet-e még valamilyen módosításra számítani?

A Belügyminisztérium tárgyalt a MOK-kal, ha van értelme, a kormány nyitott a további tárgyalásokra, de a mostani javaslatok is a kamarával lettek egyeztetve.

A turisztikai akciótervről kérdésre a miniszter elmondta: komoly segítség, hogy a nettó árbevétel négy százalékát nem kell befizetni. A vendégéjszakák számát növelheti a Széchenyi kártya változása is.

A Kormányinfó percről percre tudósítását ide kattintva olvashatják el.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)