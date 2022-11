Újabb múzeum költözhet vidékre

A kormány a természettudományi után az új közlekedési múzeumot is vidékre költöztetheti – írja a Népszava arra hivatkozva, hogy információik szerint a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztérium egyik államtitkára az elmúlt hetekben többször is arról beszélt, hogy a gyűjteménynek jobb helye lenne például Nyíregyházán, Debrecenben.

Emlékeztettek, hogy Lázár János már a miniszteri meghallgatásán is jelezte: vidéket helyezné előtérbe az állami beruházásoknál.

A lap megkeresésére a kulturális intézmény és a tárca sem cáfolta a költözés lehetőségét, utóbbi válaszában azt írta:

A még el nem kezdett állami beruházások felfüggesztésére vonatkozó kormányhatározat a fővárosi múzeumi projektekre is érvényes. Ezek megvalósításáról a kormány egyedi döntéseket hoz. Ez tartalmazza majd az ütemezést és a forrás megjelölését is. A közlekedési múzeumról, illetve a Városligetbe tervezett Új Nemzeti Galériáról még nem született döntés, a nevezett kulturális beruházások ügye még nem is került a kormány elé. Az Új Nemzeti Galéria vidéki helyszínen történő megvalósítására bizonyosan nem kerül sor, a közlekedési múzeum esetében ezt nem lehet ilyen határozottan kijelenteni.