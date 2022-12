Többfrontos vitát folytat a kormány: nem csak az olaj- és gázár kérdéses

Dömötör Csaba hozzátette, a gáz esetében szerencsére a hosszú távú szerződések biztosítékot jelentenek Magyarország számára, más országok azonban nemcsak az áremelkedésekkel állnak szemben, de abban sem biztosak, hogy lesz-e elég gáz a fűtési szezonban.

Szerinte fel kell erősíteni a változást követelő hangokat, amiben eszköz a konzultáció, és hálás, amiért már több mint egymillióan töltötték ki. Az elmúlt hetekben pedig több száz fórumot tartottak, melyen több tízezren vettek részt.

Dömötör Csaba elmondása szerint a benzinárak és az olajellátás kérdése azért aktuális, mert az olajembargóról nyáron hozott döntés a napokban lép életbe. Magyarország mentességet harcolt ki a döntés alól, és sikerült elérni, hogy vezetéken keresztül továbbra is kapjon orosz olajat, tehát a szállítási korlátozások alól ki tud bújni, de az áremelési hatás alól sajnos nem – emlékeztetett.

Ha kevesebb orosz olaj érkezik Európába, annak árfelhajtó hatása lesz, így előfordulhat, hogy Magyarország is drágábban tud majd olajat beszerezni, és közvetett módon Magyarország is fizeti a szankciós felárat. Dömötör Csaba hozzátette, Brüsszelben dolgoznak a kilencedik szankciós csomagon is, ez a hírek szerint kiterjedne például a nukleáris energiára is, ami Magyarországnak súlyos károkat okozna részben azért, mert a paksi blokkok orosz technológiával működnek, másrészt pedig akadályt gördítenének a paksi bővítés elé.

Márpedig a paksi áram Magyarország számára az olcsóbb áram garanciája, ezért mi a nukleáris szankciókat nem támogatjuk

– fogalmazott Dömötör Csaba.

Lábon lőné magát az ország gazdaságilag

Ez egy többfrontos vita az államtitkár szerint: életbe lép az olajembargó, napirenden vannak a gázszankciók a gázársapka formájában, illetve a kilencedik szankciócsomag kiterjedne a nukleáris energiára is.

„Senki nem várhatja el tőlünk, hogy lábon lőjük magunkat gazdasági értelemben” – mutatott rá, hozzáfűzve, a magyar kormánynak az a dolga, hogy irányváltást érjen el, mert enélkül Európa olyan versenyképességi hátrányt szenvedhet el, ahonnan nem lehet majd visszakapaszkodni.

A negyedik negyedévben jön a gazdasági visszaesés

Közben az európai gazdaságra gyakorolt hatások drasztikusak. Már az Európai Bizottság (EB) is azzal számol, hogy a negyedik negyedévben recesszió, gazdasági visszaesés lesz. Az Economist liberális gazdasági lap százezres nagyságrendre becsüli a megemelkedett energiaárak miatti európai többlethalálozás mértékét – figyelmeztetett Dömötör Csaba.

Az államtitkár úgy vélte, az Európai Bizottságban is többen lehetnek, akik megállapodnának Magyarországgal, és folyósítanák a visszatartott forrásokat, amivel talpra állhatna az ország, „de nagy a nyomás rajtuk az Európai Parlament baloldala részéről”.

Mint az MTI szerint kiemelte, azt várják el, hogy hitelfelvétellel tartósan biztosítsunk pénzt Ukrajnának, miközben a nekünk járó forrásokat még nem adták oda. „Csak reméljük, hogy nem azokat a nekünk járó összegeket akarják az EU-n kívülre adni, amelyekről az elmúlt hónapokban vitáztunk” – jegyezte meg.

Dömötör Csaba kiemelte, hogy Magyarország kétoldalú keretek között hajlandó segíteni Ukrajnának, és már eddig is több mint 30 milliárd forintot költött az ukrán menekültek megsegítésére.