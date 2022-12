Orbán Viktorék haciendájáról és az Európai Bizottság kettős mércéjéről ír a spanyol sajtó

Az El País cikkében a hatvanpusztai „haciendát” (spanyolul: birtokot) a magyarországi korrupció szimbólumaként mutatták be részletesen, és egyenesen Vlagyimir Putyinnak a Fekete-tenger partján épült palotájához hasonlították. Az Orbán-család birtokáról itt írtunk részletesen.

Az ismert spanyol napilap újságíróját Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő igazította el azzal kapcsolatban, hogy mi minden épült a birtokon. Az El País azzal összefüggésben írt most erről, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat a héten befagyasztotta az Európai Bizottság.

Ugyanennek az apropóján írt cikket vasárnap egy másik spanyol lap is, a konzervatív El Debate, amely viszont azt kifogásolta, hogy

az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben.

A spanyol lap szerint azért, hogy most a Bizottság a magyar források befagyasztását javasolta, elsősorban Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa a felelős, aki – a szerző szerint – nem először alkalmaz kettős mércét Magyarországgal szemben. A cikkben felidézték, hogy Reynders szeptember végén járt Madridban jogállamisági kérdések, azon belül is főként a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot (CGPJ) érintő problémák miatt (tehát időben nagyjából akkortájt, amikor a Magyarországnak járó források felfüggesztése is napirenden volt).

A cikk szerint a madridi látogatáson az uniós biztos csak nagyon bizonytalan garanciákat kapott arra a spanyol kormányzattól, hogy megoldják az igazságügyet érintő problémákat, de azóta sem lépett emiatt az Európai Bizottság – miközben a magyar jogállamisági garanciákat elégtelennek ítélték néhány napja.

Nem probléma, hogy a volt kormánytag bekerült az alkotmánybíróságba

Az El Debate ezen túl azt is felidézi, hogy a napokban egy újabb, visszatetszést keltő döntést hozott a spanyol kormány azáltal, hogy

volt igazságügyi miniszterét, Juan Carlos Campót nevezte ki az alkotmánybíróság tagjává.

Az exminiszter tavaly júliusig volt a spanyol kormány tagja. Erre az esetre Didier Reynders a spanyol lap szerint mindössze annyit reagált egy nyilatkozatban, hogy Spanyolország nem az első ország, ahol egy korábbi minisztert kineveznek egy ilyen tisztségre. Az El Debat szerint ez igaz ugyan, arra még egy esetben sem volt példa, hogy alig másfél év eltelte után a kormány korábbi tagja helyet kap az ország alkotmánybíróságában, és szerintük ez példázza azt, hogy miként alkalmaz kettős mércét az Európai Bizottság Magyarországgal szemben.

Az utóbbi napokban az uniós források befagyasztásáról szóló döntés miatt Magyarország téma lett a világsajtóban. Nemrég a bajor közmédiában is témává vált Magyarország helyzete.

(Borítókép: Orbán Viktor Bécsben 2022. július 28-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)