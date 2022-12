Karácsony Gergely szerint tiszta szerencse, hogy Orbán Viktor nem holmi színész

Interjút adott a főpolgármester az mfor.hu-nak, amely többek között arról kérdezte, meglepték-e a Lánchíd-reakciók, miután nem javasolta, hogy a részlegesen átadott híd végleges elkészülte után azt autók is használják.

Én már semmin nem tudok meglepődni. Azt azonban remélem, hogy azért a közeljövőben sikerül egy félreértést eloszlatni

– jelentette ki Karácsony Gergely, majd emlékeztetett rá, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) még 2020-ban fogadta el a főváros és a kormány által közösen képviselt álláspontot.

„Egyrészt arról, hogy az állam 6 milliárd forinttal támogatja a Lánchíd felújítását, másrészt arról, hogy meg kell vizsgálni, a 18 hónapban maximalizált forgalomlezárás mennyire árfelhajtó tényező. Kiderült, hogy semennyire. Ezért mi vállaltuk, hogy másfél éven belül átadjuk a forgalomnak a Lánchidat. Arról pedig, hogy milyen lesz a végleges forgalmi rend, az FKT úgy határozott, azt a beruházás végéig kell eldöntenünk. Nem értem tehát, hogy mi változott” – fogalmazott a főpolgármester.

Azt persze látja, hogy az államtitkár személye módosult, ám arról nincs tudomása, hogy a kormány ne támogatná azt az ideiglenes forgalmi rendet, amit a főváros kialakított, és amely az előző államtitkárral, Vitézy Dáviddal korábban egyeztetett és nyilvánosan is képviselt módon történt meg. Palkovics László technológiai és ipari miniszter távozása után jelentette be Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár, hogy benyújtotta a lemondását.

A budapestiek döntenek a Lánchídról

Karácsony Gergely az mfor.hu-nak adott interjúban elmondta: a lehető legdemokratikusabb folyamatot választották a Lánchíd ügyében, hiszen most egy tesztidőszak van, melyet követően majd a budapestiek dönthetik el, hogy maradjon-e a mostani forgalmi rend.

Ezek alapján pénzmegvonással fenyegetőzni Magyarország és Budapest szimbólumának megszépítése esetén, szerintem meglehetősen kicsinyes dolog. Hatmilliárd forintról van szó, ez egy kormányzati plakátkampány árának a háromnegyede. Kinek mi a fontos, persze. Nekem Budapest és a budapestiek véleménye

– tette hozzá a főpolgármester.

Szerinte minden szakmai érv amellett szól, hogy a híd a 2023 őszére tervezett végleges átadás után se legyen többé egy szűkület a városi forgalomban, állandó dugók helyszíne, vagyis csak a buszok, a taxik és a kerékpárosok, valamint a gyalogosok használhassák.

A kormány álláspontja azonban az, hogy a Főváros nem teljesítette a Lánchíd felújításának egyik feltételét, mely szerint legfeljebb 18 hónapra korlátozzák részlegesen vagy teljesen a gépjárműforgalom áthaladását. A decemberi Kormányinfón újságírói kérdésre Orbán Viktor azt mondta: van egy szerződés, és majd a jogászok megnézik, hogy mi következik abból. Azt is kijelentette: a Lánchíd „mégiscsak egy igazi hungarikum”, felújították, most azonban se autóval, se gyalog nem lehet átmenni rajta, de „a halak továbbra is szabadon közlekedhetnek”.

Az mfor.hu-nak reagálva Karácsony Gergely arról beszélt: lehet, hogy a miniszterelnök azokra a költésekre gondolt, amit a budapesti városvezetés lejáratására, „meg a sok ostoba leegyszerűsítés között is a legostobábbra, a buta autósüldözés sulykolására költött az államilag támogatott propagandagépezet”. A főpolgármester szerint mást nem nagyon szántak a Lánchídra, aminek az utolsó érdemi felújítása közel harminc éve volt.

Azt is mondta a miniszterelnök, hogy majd a jogászok döntenek arról, betartja-e a kormány az írásban rögzített ígéretét. Tiszta szerencse, hogy korábban világossá tette, ő jogász, nem holmi színész. Ennek alapján várjuk a döntést

– jelentette ki Karácsony Gergely. Hozzátette: a Lánchíd is olyan, mint például a Blaha Lujza tér, mindenki megígérte korábban, a főváros viszont meg is csinálja. Arról pedig, hogy mi lesz a Lánchíd jövője, a főpolgármester szerint nem a miniszterelnök, nem ő, hanem maguk a budapestiek fognak dönteni.

Arról, hogy a múltat vagy a jövő érdekeit választják, hogy a hidat egy közlekedési szűkületnek, vagy a város büszkeségének akarják-e látni. Én a budapestiek döntéséhez fogom tartani magam

– mondta.

Új fejlesztések nem lesznek

Budapest költségvetésére kitérve kifejtette: a város működőképességének biztosítása önmagában eredmény mostani a válságban és költségvetési környezetben. Az biztos, hogy jövőre nem tudnak majd új fejlesztéseket indítani, de ez nem azt jelenti, hogy nem fejezik be azokat, amelyek már folyamatban vannak. Példaként említette a 3-as metró korszerűsítését, megállók felújítását, 2023 közepére nagyjából le tudják zárnia beruházást.

A jövő évi költségvetés végrehajtása leginkább az energiaárak változásától függ. Arról is beszélt Karácsony Gergely, hogy 2023-ra van egy bérmegállapodásuk a szakszervezetekkel, amelyhez tartja magát a főváros: ez alapján az összes cégünknél lesz újabb bérfejlesztés.

Magabiztos, de van bizonytalanság is

Megerősítette, hogy természetesen indul 2024-ben a főpolgármesteri tisztsége megtartásért. Az esélyekről azt mondta, hogy két dologban magabiztos: az ellenzék megnyeri a 2024-es önkormányzati választást Budapesten, és ő lesz az ellenzék főpolgármester-jelöltje. „Csak abban van bizonytalanság, hogy hogyan jutunk el idáig” – jegyezte meg.

„2019-ben az összes ellenzéki pártban erős volt a szándék az összefogásra. Most ez ugyanúgy megvan a fejekben, mindenki tudja, hogy aki kiugrik ebből a közös hajóból, az másnap már politikai hulla lesz. Mivel azonban most az EP-választással egyidőben lesz az önkormányzati választás, megy a lökdösődés, a matekozás, az ellenzéken belüli politizálás. Vannak, akiket ez zavar, de ezt én teljesen természetes folyamatnak tartom, csak nem nagyon érdekel. Nekem az a fontos, hogy azt a koalíciót, amelyben ezek a pártok szerepelnek, még ha nem is azonos súllyal, egyben akarom, egyben tudom és egyben is fogom tartani” – mondta Karácsony Gergely az mfor.hu-nak.

Hiller István, az MSZP országgyűlési képviselője és választmányi elnöke nemrégiben interjút adott az Indexnek, és azt mondta: nem automatikusan támogatják Karácsony Gergely újraindulását. „A szocialista pártnak érdemes és fontos megfontolnia: mi az, ami az érdekében áll, és ami érdekében áll, azt támogassa, ami nem áll érdekében, azt ne” – jelentette ki a szocialista politikus lapunknak. Korábban már összegyűjtöttük, hogy az ellenzéki pártok mit gondolnak Karácsony Gergely újraindulásáról.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2022. december 16-án. Fotó: Németh Kata / Index)