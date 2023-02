A PDSZ fontolgatta, hogy beperlik a 15 éves fiúval viszonyt folytató pedagógiai asszisztenst

Nagy Erzsébet kérdésünkre elmondta: B. Zsolt már korábban is megkereste a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét munkaügyi kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a szólás- és véleményszabadság kérdésére tértek ki. A Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense még azzal is hozzájuk fordult, hogy érheti-e hátrányos megkülönböztetés szexuális orientációja miatt. Nagy Erzsébet közölte, hogy ilyen kérdésekkel más esetekben is fordultak már hozzájuk.

A PDSZ ügyvivője az Indexnek úgy fogalmazott: a botrány kirobbanásáig nem is volt tudomása a szervezetnek arról, hogy a 39 éves férfi milyen tartalmú videókat oszt meg a közösségi oldalán.

Szombaton hívta fel B. Zsolt őt először azzal kapcsolatban, hogy el akarja bocsátani a munkáltatója, mert tudomást szereztek arról, hogy egy 15 éves fiúval folytat szexuális kapcsolatot.

Erre azt mondtam neki, hogy ez nem munkajogi és büntetőjogi kérdés, és leszögeztem, hogy a szakszervezet mélyen elítéli a tanár–diák között létesített ilyen kapcsolatot. Később szembesültem azzal, hogy a férfi milyen videókat tesz közzé. Amellett, hogy felháborítónak tartjuk, ez a viselkedés azért is veszélyes, mert az egész pedagógustársadalmat járatja le

– közölte Nagy Erzsébet. A PDSZ ügyvivője azt is elárulta: gondolkodtak azon, hogy beperelik a férfit emiatt, de később úgy értékelték, mentális zavarban szenvedhet, ez a videóból is kitűnik, ezért elálltak ettől.

Az Indexhez is eljuttatták a krúdys szülők levelét

Pár nappal ezelőtt az iskola egyik diákjának édesapja arra lett figyelmes, hogy „nagyon fura folyosói pletykák” terjednek az oktatási intézményben, melyek szerint az egyik tanár tiktokos videóiban nyíltan vállalja, hogy egy 15 éves fiúval van szexuális kapcsolata. Az apa leírta, hogy megkeresték az igazgatót az üggyel kapcsolatban, akitől azt a választ kapták, hogy „tehetetlen, mivel elvileg nem követ el bűncselekményt az illető”.

Akkor a szülők felháborodott kérdéseket intéztek a fenntartó tankerülethez és a nyilvánossághoz:

Valóban így van, valóban semmi lehetőség nincs azonnali hatállyal eltávolítani a pozíciójából valakit ilyen esetben?

Valóban lehet egy ilyen pedagógus egy Iskolában a mai Magyarországon a gyermekeink közelében?

Valóban lehet egy általános iskolai pedagógusnak viszonya egy 15 éves, azonos nemű gyermekkel?

Mint írják, nem a homoszexualitással van problémájuk, hanem hogy egy önmagánál 24 évvel fiatalabb diákkal folytat kapcsolatot, amivel a közösségi oldalakon még büszkélkedik is. Emellett az is kiderült, hogy szuicid tartalmakat is megoszt. Ezeket a posztokat ráadásul korhatásos besorolás nélkül bárki láthatja, követői között pedig rengeteg kiskorú diák van – írta az apuka.

Mindezek mellett mindenféle jogvédő szervezetek mögé és az efebofília mögé bújva állítja, hogy amit tesz, az nem bűncselekmény. És lehet, hogy nem is az. Kinek a felelőssége az, hogy nem szűrik meg, kik dolgozhatnak általános iskolákban?

– áll a levélben, majd hozzáteszik, hogy nem „bemószerolni” akarnak valakit, hanem a saját gyermekeiket megvédeni a káros befolyásoktól, emellett nem szeretnének olyan helyzeteket, amiben az iskola igazgatója szándéka ellenére tehetetlen az ügyben.

Mint beszámoltunk róla, időközben a tankerület vizsgálatot kezdeményezett B. Zsolt ügyében, majd felfüggesztették, és kedden elbocsátották állásából.

Büntetőjogász: A jelenlegi információk szerint bűncselekmény nem történt

Az Index megkeresett büntetőjogászt az üggyel kapcsolatban. Hack Péter az ügyről úgy nyilatkozott, hogy a jelenleg hatályos Btk. értelmében valóban nem történt bűncselekmény, amennyiben igaz, hogy a 39 éves pedagógusasszisztens a 15 éves fiú beleegyezésével létesített szexuális kapcsolatot. A jogszabály ugyanis csak a 14 év alatti esetében szankcionálja a felnőttkorú partnert, aki ezért 5 év börtönbüntetést is kaphat.

A jogász azt is megemlítette, hogy a rendszerváltás előtt Magyarországon még az a felnőtt is büntethető volt, akinek 18. életévet be nem töltött személlyel volt nemi viszonya. A szocializmus időszakában a rendelkezés különválasztotta a homoszexuális és a heteroszexuális kapcsolatot, ezt az Alkotmánybíróság a 2000-es években megsemmisítette.

Hack Péter ugyanakkor kiemelte, hogy a most hatályos büntető törvénykönyv szerint ha a tanár–diák közötti hatalmi viszony miatt kényszerítéssel valósult meg aktus, az már visszaélésnek minősül, amiért már öt év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.

Ha ezek a körülmények nem álltak fenn, akkor csak a munkáltató szankcionálhat elbocsátással, de a köznevelési intézményben végzett munkától nem tilthatják el az illetőt, erre csak a bíróságnak van jogosultsága.

A jogász azt is megemlítette, hogy életkor tekintetében a magyarországi rendelkezések hasonlók a többi európai országéhoz, ennél szigorúbb csak az Amerikai Egyesült Államokban van, ugyanis ott az a felnőttkorú személy büntethető, aki 16. életévét be nem töltöttel létesít nemi kapcsolatot.

Mivel foglalkozik egy pedagógiai asszisztens? Alapvető feladata, hogy segítse az általános iskolai, óvodai pedagógusok munkáját, késésük vagy betegségük esetén felügyelje a kisgyermekeket, de órát nem tarthat. A közoktatási intézményben adminisztrációs munkákat lát el, iskolai programok szervezésében, szülői értekezleten vesz rész. Emellett naponta ő fogadja a gyerekeket, és elkíséri őket a tanterembe, az ebédeltetés lebonyolításában is közreműködik.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)