Miért nem tűrik a rágógumizást a bírósági tárgyalótermekben?

A Schadl–Völner-per bírája a pénteki előkészítő ülés előtt eligazította a sajtó képviselőit, még a rágógumit is kiköpette a jelenlévőkkel. A magyar bíróságok rendkívül kényesek erre.

Mint arról beszámoltunk, óriási médiaérdeklődés övezte a Fővárosi Törvényszéken a pénteken kezdődött előkészítő ülést, amelyben az évtized korrupciós perében 22 vádlott állt a bíróság elé, közöttük Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, valamint Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium egykori államtitkára.

Tudósítónk jelentése szerint a tanácsvezető bírónő, dr. Tóth Erzsébet a tárgyalás kezdete előtt eligazította a sajtó képviselőit: részletesen ismertette, hogy mit tehetnek és mit nem a média munkatársai –

még a rágógumit is kiköpette a jelenlévőkkel.

Kulka Jánost is kiküldték

Már jó évtizede is van annak, hogy a tárgyalótermi rágógumizás az újságok címlapjára került. A másodfokon eljáró Pest Megyei Bíróság 2011. június 21-én tárgyalta az ittasan súlyos közúti balesetet okozó Stohl András színész-műsorvezető büntetőügyét, amelyen a vádlott számos híres pályatársa is megjelent. A hallgatóság soraiban foglalt helyet többek között Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Alföldi Róbert, Kern András, Garas Dezső és Kulka János is.

A Blikk beszámolója szerint a nap folyamán több mókás momentum is helyet kapott; több órán át vitatkoztak a szakértők, egyszer pedig dr. Stubeczky Sarolta bírónő kiküldte Kulka János színművészt a teremből a következő indokkal:

A rózsaszín inges úr a Garas művész úr mögött fáradjon ki a rágógumival, és utána jöjjön vissza, ha kiköpte!

A színművész nem veszítette el a humorérzékét, mert a történteket utóbb úgy kommentálta, hogy fiatalembernek hívták, és ezért már megérte neki eljönni.

Csináljon valamit, vagy fizessen!

2013. április 5-én a Pécsi Törvényszék P. Lászlót tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte Bándy Kata meggyilkolása miatt. A bíró nem rejtette véka alá a véleményét, amikor a vádlottat egy gátlástalan gazembernek nevezte. Mint az ítélet kihirdetésekor fogalmazott, „P. László eddig volt, és nincs tovább”.

Volt még egy érdekes epizód. A Velvet tudósítása szerint a bíró itt is szóvá tette a rágógumizást. Tárgyaláson kívül a vádlotthoz szólva viccelődve megjegyezte: engedélyezett a rágógumi használata tízezer forintos bírság mellett. Majd hozzátette:

Nyelje le, köpje ki, csináljon valamit, vagy fizessen!

A bíró útmutatásának megfelelően

A magyar bíróságok nem igazán tűrik a rágógumit és a rágógumizást a tárgyalóteremben. A Zalaegerszegi Törvényszék Tudta-e…? Tárgyalótermi viselkedési tudnivalók című tájékoztató cikke azonnal a tárgyra tér:

Mobiltelefon, sapka, rágógumi, enni- és innivaló. Hétköznapi dolgok, amelyek nem illenek egy bírósági tárgyalóterembe. Merthogy a tárgyalótermi viselkedésnek is vannak szabályai.

Majd magyarázatképp hozzáteszik: ételt vagy italt fogyasztani a tárgyalóteremben kizárólag egészségi okból, bírói engedéllyel lehet, s bár rágózni nem feltűnő, nem illik – főleg nem vallomástétel közben.

A Nyíregyházi Törvényszék honlapján is olvasható Jogi alapismeretek című előadás 20. diája pedig arról informálja az érdeklődőket, hogy minden járásbíróságon van egy tanúgondnok, aki tájékoztatást ad a tanúnak arról, mit kell tenni az eljárás során, onnantól kezdve, hogy belép valaki a tárgyalóterembe, illetve milyen védelemben részesíthető.

A tanúgondnok arról is tájékoztathatja, hogyan zajlik a tárgyalás egy tárgyalóteremben vagy hogyan kell viselkedni a tárgyaláson. Például mielőtt valaki a tárgyalóterembe lép, a rágógumit a szájából ki kell venni, kalapot, sapkát le kell venni, szépen kell felöltözni.

Az Országos Bírósági Hivatal Tárgyalásra megyek című kiadványa pedig úgy fogalmaz, hogy a tárgyalás méltóságához illően, a bíró útmutatásának megfelelően kell viselkedni.

