Schadl–Völner-ügy: Megkezdődött az évtized korrupciós pere

A tanácsvezető bírónő, dr. Tóth Erzsébet a tárgyalás kezdete előtt eligazította a sajtó képviselőit: részletesen ismertette, hogy mit tehetnek és mit nem a média munkatársai – még a rágógumit is kiköptette a jelenlévőkkel.

9.16-kor vonultak be a tárgyalóterembe a vádlottak, akiket a bíró egyenként nyilatkoztatott arról, hozzájárulnak-e, hogy az arcképük megjelenjen a fotókon és a mozgóképeken. „Szeretem a rendet” – jelentette ki a tanácsvezető bírónő.

A vádlottak kommandósok kíséretében érkeztek az ülésterembe.

A szájmaszkot viselő Schadl György baloldalt foglalt helyet, két sorral mögötte ült le felesége és édesapja. Láthatóan mindenki feszült és ideges.

A vádlottak közül csupán Völner Pál másodrendű és R. Róbert harmadrendű vádlott nyilatkozott úgy, hogy a sajtó készíthet róluk kép- és hangfelvételt. A többi vádlott – így az elsőrendű Schadl György is – szigorúan elzárkózott a médiától.

Az ülésteremben jelen van Hadházy Ákos is. Az országgyűlési képviselő úgy nyilatkozott az Indexnek: csak az elejére jött a tárgyalásnak, hogy azt nézze meg: ki nincs itt. Szerinte miniszteri szinten is jelen kellene lenni a vádlottak padján. A politikus meggyőződése, hogy a nyomozó hatóság mindent megtett, hogy a szálakat elvágja és ne menjen feljebb ez az ügy. Úgy véli, hogy Völner és Schadl is megkapják a maguk büntetését.

Lehetőség a beismerésre

Ezt követően kezdődött meg az előkészítő ülés, amelyet a vádemelést követően a tárgyalás előkészítése érdekében tartanak. Az ülésen az ügyészség ismerteti a vádat és – elméletileg – a vádlottaknak lehetősége van a beismerő vallomás megtételére.

Mint arról az Index korábban beszámolt, Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2021 nyaráig összesen legalább 83 millió forint kenőpénzt adott át Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak cserébe azért, hogy a politikus az általa kijelölt végrehajtókat nevezze ki pozícióikba.

Schadl 880 millió forint illegális jövedelemre tett szert az államtitkárral kialakított korrupciós kapcsolata révén, nagyobbrészt a közbenjárására kinevezett végrehajtók osztalékából.

Az ügyészség Schadl Györgyöt „vezető beosztású hivatalos személy által a hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, hivatali helyzettel egyéb módon történő visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével, vesztegetést állítva és üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével, felbujtóként elkövetett kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével és különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás” bűntettével vádolja.

Börtön- és pénzbüntetés

A nyomozó főügyészség korábban indítványozta, hogy a bíróság – beismerő vallomás esetén – Schadl Györgyöt tíz évre, Völner Pált pedig nyolc év börtönbüntetésre ítélje. A büntetés része, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét 200, a volt államtitkárt 25 millió forint pénzbüntetésre ítélje, valamint mindkettőjüket tíz év közügyektől eltiltásra, jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltásra, és rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.

