Óriási ellenzéki vita lett abból, hogy ki legyen az új országgyűlési képviselő

Csaknem egyhangúlag szavazta meg a Nemzeti Választási Bizottság, hogy Ráczné Földi Judit országgyűlési képviselő legyen – jelentette be a Demokratikus Koalíció, amivel akár le is zárulhatott volna a kialakult vita, de a Momentum bírósági úton keresztül próbálja megakadályozni a székesfehérvári politikus mandátumhoz jutását.

Kordás László országgyűlési képviselő tragikus halála miatt a Demokratikus Koalíciónak döntenie kellett a 2022-es országgyűlési választáson szerzett listás mandátum sorsáról. A DK elnöksége a székesfehérvári önkormányzati képviselőt, Ráczné Földi Juditot jelölte.

A NVB ma közel egyhangúlag, 13 IGEN szavazattal és 1 NEM szavazattal fogadta el, hogy Ráczné Földi Judit felvehesse a mandátumát. Az NVB határozatára a választott tagok mellett igennel szavazott például a DK, az LMP, a Jobbik és a Párbeszéd NVB-delegáltja is az ülésen, amelyen kizárólag a momentumos delegált szavazott nemmel

– olvasható a DK közleményében.

DK: A Momentum megszegte a megállapodást

A párt hozzátette: „Ezzel meghiúsult a Momentum kísérlete, amely során egy korábban megadott meghatalmazás visszavonásával akarták jogilag megakadályozni, hogy a DK élhessen a pártot megillető jelölési jogával.”

A Demokratikus Koalíció szerint ez az eset példa nélküli,

hiszen eddig minden ellenzéki párt betartotta a közös lista állításakor kötött közös ellenzéki megállapodást, amelyet a Momentum most egyoldalúan megszegett azzal, hogy nem tartotta be korábbi adott szavát és megállapodásban foglalt kötelezettségét.

A Momentum azért ellenezte Ráczné Földi Judit mandátumhoz jutását, mert a politikus korábban offshore ügybe keveredett, a vita hátteréről itt írtunk bővebben.

A Momentum bírósághoz fordul

A döntés után a Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc kijelentette: a Kúriához fordulnak, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottság döntésével szemben.

Közleményükben leszögezték, ők az egyetlenek, akik akkor is kimondják az igazságot, „ha fáj, akkor is, ha az ellenzéki közösségnek fáj: az ellenzékben is vannak a parlamenti képviselőségre méltatlan politikusok”.

A párt szerint márpedig Ráczné Földi Judit nem méltó arra a képviselői mandátumra, mert hazudott. Hazudott, hiszen az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozat ellenére aláírási joga volt egy offshore helyszínre bejegyzett vállalkozásban.

Gelencsér Ferenc úgy látja, ezen a tényen az sem változtat, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság, több ellenzéki párt egyetértő támogatásával, egy újabb hazudozó, DK-s politikust akar bejuttatni a magyar Országgyűlésbe”.

A Momentum hangsúlyozta, hogy ők hisznek a politikai kultúraváltásban, ezért mindent megtesznek, hogy ne lehessen átlépni a vörös vonalat.

Ahogy Zuglóban sem támogattuk Tóth Csabát, most sem fogjuk támogatni olyan politikus mandátumhoz jutását, aki direkt megtéveszti a választókat. Csak akkor fogunk sikert elérni a Fidesz hazug rendszerével szemben, ha nem maradunk csendben akkor, amikor az ellenzéki oldalon hazugságot hallunk, látunk

– húzta alá a párt.

(Borítókép: Ráczné Földi Judit 2019. augusztus 6-án. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)