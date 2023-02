Az elemző szerint profin volt felépítve az Orbán-beszéd, de ezek a témák hiányoztak

Nagy Attila Tibor kérdésünkre úgy foglalta össze Orbán Viktor évértékelőjét, hogy

a beszéd felépítésében koncentráltabb, feszesebb volt, mint az utóbbi néhány évértékelő. Az első hosszabb szakaszban a háború, a másodikban az infláció elleni küzdelem, a gazdaságpolitika szerepelt. A második következett az elsőből, hiszen a brüsszeli háborús szankciókat kárhoztatta most is a szónok.

A két nagy szakaszból következik a két fő téma is: „háború és szankciók, e köré csoportosította a miniszterelnök a gondolatait”.

Nagy Attila Tibor úgy látja, a beszéd

meglehetősen profin volt felépítve és Orbán Viktor most jó formában volt: lendületesen, határozottan adott elő, aminek olyan célja is volt, hogy továbbra is egyedüli kormányképes erőként tekintsenek rá a magyar választópolgárok. Ehhez képest az ellenzékről megint lesajnáló, olykor gúnyolódó hangon beszélt, felhasználva a kormánypárti médiarendszerben már sokszor elmondott toposzokat, paneleket, például: „Gyuri bácsi”, „dollárok”.

A miniszterelnök a háborúval kapcsolatban alapvetően az ismert kormányzati álláspontot foglalta össze, a mostani beszéd nagy része fellelhető a korábbi berlini felszólalásban vagy más interjúkban – folytatta az elemző –, hozzátéve: ugyanakkor újdonság, „hogy emlékeim szerint Orbán Viktor most először beszélt nyilvánosan egy új világháború veszélyéről és ez már önmagában is eléggé komorrá festette a beszéd ezen részének tónusát. Az eddig ismert érveket meglehetősen provokatív felütésben adta elő: nemcsak »Brüsszel« kapta meg a magáét, az ukrán vezetésnek eléggé bántó kitétel a »ez a szlávok háborúja«, és a »ez nem a mi háborúnk« is. Ahogy várható volt, kritizálta a kárpátaljai magyarok helyzetét is, mintegy jelezve, véget ért a magyar kormány türelme és most már felemlegeti a nehéz helyzetüket”.

„Mintha most elmaradt volna az inflációért való felelősséghárítás”

Nagy Attila Tibor úgy érezte,

mintha most elmaradt volna az inflációért való felelősségáthárítás, a kormány felelőssége és lehetősége kapott nagyobb szerepet a beszédben az infláció leállításáért. Várható volt, hogy dicsérte a nemzeti konzultációt, a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatást. Újdonság a tömegközlekedési vármegye és országbérlet , ehhez hasonlót – németországi mintára – tavaly az LMP is követelt, igaz, ezt már nem tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor beszédében kitért arra is, hogy egy iskolában milyen gyalázatos dolog történt, a kormányfő világossá tette, „a pedofíliára nincs bocsánat, a gyerek szent és sérthetetlen, a felnőttek dolga pedig, hogy bármi áron megvédjék a gyerekeket”. Nagy Attila Tibor ezzel kapcsolatban arra számít, hogy ezen a területen további jogszabály-módosítások, „akár a véleménynyilvánítási szabadság további korlátozása is elképzelhető a genderlobbi, a pedofilok elleni fellépés ürügyén”.

Mi hiányzott a beszédből?

Nagy Attila Tibor a beszéd hiányzó pontjai közé sorolta, hogy

nem volt szó az utóbbi időben nagyobb nyilvánosságot kapott akkumulátor-gyárak elleni tiltakozásról.

A Schadl-Völner-ügyről sem ejtett szót a kormányfő, a per tegnap kezdődött. A politikai elemző megjegyezte: „Persze, ennek a két témának az elő nem fordulása egyáltalán nem meglepő, a kormánynak érdeke, hogy ezeket a kínos ügyeket ne emelje fel a maga szintjére”.

