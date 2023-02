„Profi, jól felépített” vagy „morálisan vállalhatatlan” volt az Orbán-beszéd?

A kormányfői évértékelőben hangsúlyos teret kapott a háború és a nemzetközi helyzet értékelése, az infláció elleni küzdelem, valamint a szigorú gyermekvédelem. Orbán Viktor egy bejelentést is tett: új bérletrendszerrel utazhatunk a vármegyékben és az egész országban. A beszédről szóló tudósításunkat itt találja.

„Orbán Viktor beszédében egyetlen új elem szerepelt, ez a bérletrendszerre vonatkozott, a többit hallottuk már az elmúlt hónapokban” – fogalmazott Horn Gábor, megjegyezve: az új utazási bérletek inkább a MÁV által bejelentendő téma.

A saját közönségének szóló, a saját közönsége előtt elmondott, erősen populista, Nyugat-ellenes beszédet hallottunk. Én ezt már megszoktam, de a mértéke talán a szokásosnál is erősebb volt. A külpolitikában nem új elem, de szintén erősebb volt az eddigieknél, hogy már nemcsak Brüsszel, hanem az amerikaiak is ellenséggé váltak. Egy jó formában lévő miniszterelnök mondott inkább pártelnöki beszédet, időnként az én fülemet sértő humorral. Morálisan vállalhatatlan oroszbarátságot is hallhattunk, de ez sem újdonság