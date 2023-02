A bíróság előtt nyilatkozik bűnösségéről Schadl György és Völner Pál

Az ügyészség 2022. október 24-én tudatta, hogy a Központi Nyomozó Ügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt vádiratot nyújtott be Schadl György és 21 társa – köztük Völner Pál – ellen a Fővárosi Törvényszéken.

A vádirat szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium akkori parlamenti államtitkárával. Ennek keretében Schadl György jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig 2-5 millió forintot, összesen legalább 83 millió forintot – adott a politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta.

Boros Gábor, a Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyésze a február 17-i előkészítő ülésen a vádat ismertetve elmondta, hogy Schadl György rendszeresen, „fizetésként” adott pénzt Völner Pálnak azért, hogy az akkori államtitkár folyamatosan rendelkezésére álljon.

Az ügyész szerint Schadl maga is pénzt kapott azoktól az emberektől, akiket a végrehajtói pozícióba segített, és összesen több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert.

A vádirat a 22 vádlott egyéb – korrupciós, gazdasági és vagyon elleni – bűncselekményeit is tartalmazza. A nyomozó főügyészség indítványozta, hogy a bíróság – beismerés esetén – ítélje Schadl Györgyöt tíz év, míg Völner Pált nyolc év börtönbüntetésre, 200, illetve 25 millió forint pénzbüntetésre, továbbá mindkettőjüket tíz év közügyektől eltiltásra, jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltásra és rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.

Az ügyészség indítványozta, hogy beismerés esetén négy terhelt letöltendő szabadságvesztést, pénzbüntetést és közügyektől eltiltást; tizenöt terhelt pedig próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést, egy személy pedig pénzbüntetést kapjon.

A vádirat szerint egyébként vádalkut kötött az ügyészséggel Schadl egyik bizalmasa, aki Excel-táblában vezette a kenőpénzek kifizetését, így a Völner Pálnak juttatott összegeket is.

Péterfalvi Attila a Schadl–Völner-ügyben kiszivárgott nyomozati anyagokról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke aggályosnak tartja, hogy bizonyos médiumok nyomozati anyagokat hoznak nyilvánosságra. Péterfalvi Attila annak kapcsán nyilatkozott az Indexnek, hogy a Schadl–Völner-ügyben a nyomozó hatóság által készített telefonlehallgatások kerültek a nyilvánosság elé. Az elnök szerint ezek az adatok korábban minősített adatok voltak, de a büntetőeljárásban bizonyítékként szolgálnak, így a védelemnek is meg kell ismernie azokat. Az elnök szerint a bűnügyi személyes adatok kezelésére a minősítés megszűnte után is nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Ez vonatkozik a sajtó általi közlésre is. „Azok is jogszabályt sérthetnek, akik továbbadják ezeket az adatokat” – tette hozzá. Az is kérdés, hogy az ilyen szenzitív információknak a publikálása befolyásolja-e a folyamatban lévő büntetőügy kimenetelét.