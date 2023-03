Öt újabb polgármesterjelöltet jelentett be az MSZP

Az önkormányzati választásokon továbbra is az előválasztás rendszerét javasolja a Magyar Szocialista Párt (MSZP) azokon a helyeken, ahol nem tudnak megállapodni a legjobb jelöltről. Kunhalmi Ágnes MSZP-s társelnök a korábbi tizenhat után most újabb öt polgármesterjelöltet jelentett be.