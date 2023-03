Dobrev Klára már egy új, baloldali, szociáldemokrata kormányról beszél

„Mi az, ami összeköt bennünket, magyarokat, mi az, amitől nemzetté válunk?” – tette fel a kérdést beszéde elején Dobrev Klára. A politikus szerint a „furcsán gyönyörű és nehéz” nyelv, valamint a történelem is benne van, de a közös hazához ez kevés, „az kell hozzá, hogy ne csak a múltunkban, hanem most a vágyainkban és a közös jövőben is együtt legyünk. Ez kell ahhoz, hogy nemzetként gondoljunk saját magunkra. Nagy tettek a jelenben, így lesz a jövő sokkal boldogabb, sokkal dicsőségesebb”.

Az árnyék-miniszterelnök leszögezte, amikor nagy tettekről beszélt, akkor nem „az uralkodók pöffeszkedő lépteire” gondolt, hanem tízmillió emberre, „mert csak akkor lesz nemzet és közös haza, ha mind a tízmillióan akarjuk. A haza mindenkori kormányának kutya kötelessége, hogy a közös tettben mind a tízmillió magyart összefogja együtt és külön-külön is”.

Dobrev Klára úgy látja, hogy a magyaroknak volt és most is van közös álmuk, pártállástól, nemtől, vallástól, származástól függetlenül, erre három példát is mondott:

Közös akarat volt 33 évvel ezelőtt, hogy az előrelépést, a boldogulást ne a pártállamhoz való dörgölőzés határozza meg.

A saját sorsunkról ne a fejünk felett döntsenek, közös akarat, hogy azt, ami történik az emberekkel, megbeszéljék velük, valamint az érdekképviseleti szervezetekkel és az önkormányzatokkal.

Ezeréves álom, ami összeköti a magyarokat, az Európához tartozás, „éltek és haltak magyarok ezért az álomért”.

Az EP-képviselő „kétségbeesetten, elkeseredetten, dühösen nézi”, hogy 2010 környékén megadatott a magyar nemzetnek az az óriási történelmi lehetőség, hogy ne csak térképen tartozzon Európához, hanem jólétben is, „annyi európai támogatás jött Magyarországra, amiből kettő európai ország is meggazdagodhatott volna, bevezethettük volna az eurót, rendbe tehettük volna az egészségügyet és az oktatást, felújíthattuk volna az összes panelt és társasházat, tiszta energia lenne. Még egy középszerű kormány is megtehette volna, aztán nem így alakult, teljesen más történt. A 2010 utáni történelmi lehetőségből nem európai jólét lett, a sok száz milliárd forintnyi támogatásból a fideszes elit lett olyan gazdag, hogy az a holdról is látszik. Restaurálták az urambátyám világot, a párthoz való hűség dönt mindenről”.

Az ellenzéki politikus attól tart, hogy „az Orbán-rendszer fennmaradásával minden egyes nap közelebb kerülünk ahhoz, hogy az európai álom végleg elvesszen. Ezt nem fogjuk hagyni”. Azért is állítottak árnyékkormányt, hogy megmutassák, van alternatíva.

„Putyin ezt a háborút nem nyerheti meg”

„Minden mást megelőzően az a feladat, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, ennek két egyszerű módja van” – tért át a háborúra Dobrev Klára.

Putyin ezt a háborút nem nyerheti meg. Pontosan láttuk, hogy mi történt, először volt a Krím, utána Donyeck, aztán Kijev. Fenyegeti Moldovát, fenyegeti a balti országokat. Magyarország békéjét az garantálja, ha Putyin ezt a háborút nem nyeri meg

– húzta alá az árnyék-miniszterelnök, hozzátéve: a második mód, „ha bárkinek a jövőben eszébe jutna Magyarországot megtámadni, soha ne legyen esélye a győzelemre, ezért léptünk be a NATO-ba. Soha nem voltunk ilyen erősek az elmúlt ezer évben. Hazafias kötelesség a szövetség megőrzése, megerősítése”.

Dobrev Klára szerint Finnország és Svédország NATO-csatlakozása Magyarország védelmét is erősebbé tenné, „aki a finnek és a svédek NATO-csatlakozása ellen szavaz, az Magyarország biztonsága ellen szavaz”. Az országgyűlés egyelőre csak vitázott a kérdésről, szavazás még nem történt.

Az EP-képviselő beszélt arról is, „ha rossz szövetségi politikát választunk, elveszünk. Nincs történelmi szükségszerűség, és nincs is olyan speciális magyar balsors, aminek következtében nekünk sokszor a bűnös, majd végül a vesztes oldalra kellett állnunk, a gonosz utolsó csatlósai voltunk. Ezt a politikai vezetők döntötték el, ahogy teszik most is”.

Távozott a Jobbik frakciójából, csatlakozik a DK-hoz

A miskolci eseményen Dobrev Klára mellett feltűnt a színpadon Varga Ferenc is, aki a közös ellenzéki listáról jobbikos jelöltként szerzett parlamenti mandátumot 2022-ben.

Varga Ferenc elmondta, hogy 2014 óta helyi nemzetiségi önkormányzati vezetőként tevékenykedett, „az ott eltöltött nyolc év sok tapasztalattal ruházott fel, ezek nem pozitív élményekből származnak. Ez a rendszer rossz. A nemzetiségek jogairól szóló törvény homályosan fogalmaz a jogok és a kötelezettségek terén is. Alapvetően az a probléma, hogy az érdekképviseleti rendszer valahol a béka segge alatt van”.

A közös terveikről elárulták, hogy Varga Ferenc a Demokratikus Koalíció tagjaként dolgozik tovább, és ha teljes jogú frakciótag nem is lehet „Kövér László machinációi miatt”, de a DK frakciójával fog dolgozni, valamint az árnyékkormány nemzetiségi önkormányzatokért felelős kormánybiztosa lesz.

„Új, baloldali, szociáldemokrata kormány”

Dobrev Klára úgy gondolja, hogy a Fidesznél „a párt érdeke, a hatalom érdeke felülírja a nemzet érdekét, ezért feladatunk megmutatni, hogy lehet másképp is kormányozni, és van remény az európai Magyarországra”.

Az árnyék-miniszterelnök a külpolitikával és diplomáciával kapcsolatban kifejtette, olyan kihívások állnak előttünk, amelyeket nem lehet magányosan megoldani, „globális összefogás kell”. Itt többek között megemlítette a klímaváltozást, a mesterséges intelligenciát és a robottechnikát, ami megváltoztatja a munkaerőpiacot.

A politikus hangsúlyozta, „az az érdekünk, hogy ott üljünk azoknál az asztaloknál, ahol a döntéseket hozzák”. Az Európai Uniót világhatalmi tényezőnek tartja, és úgy véli, „okos kompromisszumokkal, jó viszonnyal a magunk oldalára lehet állítani tagállamokat”, ahogy azt például az osztrákok teszik.

Ehhez képest a magyar miniszterelnök föl-alá pöffeszkedve sétál egyedül az Európai Tanács folyosóin. Az ország drámája, hogy a magyar érdekek képviselete ilyen kétbalkezes külpolitikus kezébe került

– kritizálta Orbán Viktor külpolitikai tevékenységét Dobrev Klára, aki azt ígérte, ha kormányváltás lesz, „az új, baloldali, szociáldemokrata kormány erős európai érdekérvényesítő képességgel fog rendelkezni”.

Az árnyék-miniszterelnök megjegyezte: „Magyarország egy jól szervezett agresszor fogságában van. Az agresszor ellen szervezetlen, gyenge szabadcsapatokkal nem lehet felvenni a versenyt. Az a dolgunk, hogy a rengeteg elégedetlenségből, tengernyi kilátástalanságból egységes erőt teremtsünk. Az ellenállás erejének akar az otthona lenni a Demokratikus Koalíció”.

