Életveszélyesen megsérült az apa, aki a gyerekét próbálta védeni a nyíregyházi tömegverekedésben

Mint megírtuk, durva tömegverekedés volt egy nyíregyházi szórakozóhely, a Mamma Mia Club előtt péntek éjjel. A felvételek tanúbizonysága szerint a szórakozóhely biztonsági őrei még a földön fekvő embereket is tovább ütötték-verték, volt, akit fejbe is rúgtak. Később kiderült, hogy egy apa, valamint 21 és 19 éves fiai keveredtek összetűzésbe a biztonsági őrökkel, akik nem akarták őket beengedni a szórakozóhelyre.

A felvételen az nem látszik, hogy miként kezdődött a balhé, és arról mindkét oldal is mást mond. A biztonsági őrök szerint a korábban már kitiltott fiatalok provokálták őket, boxerrel megütve egy társukat, míg Száva Vince roma jogvédő szerint erről szó sincs, mivel a fiatalokat lépre csalták – írja a Blikk.

Megüzenték nekik, hogy félreértés volt, és mégis látogathatják a klubot. Azt el kell ismerni, ezek a srácok is vagányok, csibészek, mint minden bunyós, de nem bűnözők. Most is csak szórakozni akartak, de nem jutottak be, a bejáratnál háromszoros túlerővel zúdultak rájuk a kidobók