A rezsiárak miatt bezár az Alföld egyik legjobb étterme

Mindezt a Korona Facebook-oldalán jelentették be még az előző hétvégén. Mint írták, az étterem gazdaságos működése „lehetetlen feladatnak bizonyul a jelenlegi időszakban”. Hozzáfűzték azonban, hogy a bezárás nem végleges, és

a terv szerint 2023 májusában ismét kinyitják a vendéglátóhelyet.

A közleményben arra is kitértek ,hogy az étteremben meghirdetett rendezvényeket megtartják, és továbbra is várják azokat, akik magánrendezvényeket (esküvőt, céges bulit) tartanának náluk.

A Korona (amely eredetileg az azonos nevű makói szálloda étterme volt) már 1992-ben is bezárt egyszer, de akkor az önkormányzat felvásárolta és fel is újították. Azóta az önkormányzat több vállalkozónak is bérbeadta a vendéglátóhelyet az utóbbi években, a mostani üzemeltető 2019 nyarán (öt év szünet után) vette át az étterem működtetését.

A delmagyar.hu-nak Budai Ferenc, az étterem vezetője azt mondta, hogy főleg az áram és a földgáz az, amit nem tudnak kigazdálkodni, de a bezárásban szerepe volt annak is, hogy jelentősen drágultak az alapanyagok az élelmiszeriparban is az utóbbi egy évben. A vállalkozó azt is elmondta, hogy az étterem már eddig is minimális személyzettel működött.