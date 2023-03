A nemzetközi jogász szerint Orbán Viktor visszahozta a szocializmust

A CEU docense szerint az Európai Unió megelégelte, hogy Orbán Viktor egyszerre keleten és nyugaton is jelen akar lenni, mindkettőből hasznot húzni, ezért hatékonyabb szankciók várhatók Magyarország ellen, ami miatt félő, hogy a szocializmusba süllyedünk.

„A szocializmusban is működött minden, csak rosszul, ócskán, szegényesen és ízléstelenül” – értékelte a Hírklikknek Nagy Boldizsár nemzetközi jogász, a CEU docense.

A magyar gyermekvédelmi törvény uniós megítéléséről is szót ejtett. A 2021. június 15-én elfogadott, 2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében meghozott egyes jogszabály-módosítások miatt Magyarország ellen pert indított nyolc uniós ország. A Közép-európai Egyetem (CEU) oktatója szerint azzal, hogy már az Európai Parlament is csatlakozott az Európai Bizottság eljárásához, elmarasztaló ítéletre lehet számítani. Mint mondta, volt már hasonló precedens egy litván ügyben. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága és a Velencei Bizottság is kimondta, hogy sérti az információszabadság elvét a gyerekek elzárása a homoszexualitás, illetve másfajta magatartások elől.

„Az emberek nem mind heteronomok, egyszerűen ezért nem áll a gyermekek érdekében mást kommunikálni. Az említett testületek egyöntetűen kijelentették, hogy a homoszexualitás se nem betegség, se nem abnormális, hanem természetes része az életnek, ez nem elrejthető a gyerekek elől. Ebből fakadóan összeegyeztethetetlen a demokrácia alapértékeivel úgy kezelni, mintha valami deviancia lenne” – fejtette ki az uniós testületek álláspontját Nagy Boldizsár. Az Európai Bizottság ebből a logikából kiindulva hivatkozik az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, ami a demokratikus értékek és az emberi jogok tiszteletben tartását köti ki.

„Az unió nem bízik Magyarországban”

„Az unióban már nagyon hosszú ideje szomorúsággal és gyanakvással tekintenek Magyarországra. Gyanakvással abban a tekintetben, hogy valóban hűséges és lojális tagja vagyunk-e az uniónak. Az EU szabályai és alapszerződései a közös értékek mentén a lojális együttműködést írják elő” – idézi a Hírklikk a CEU-s docenst.

Hozzátette: azt már a médiatörvény megváltoztatásakor érzékelhették, hogy ez nem így van. A nemzetközi jogász szerint az Európai Parlamentben két mentalitás figyelhető meg, a II. világháború utáni vesztesek és győztesek szerinti elvi tömörülés, illetve a közös uniós álláspont megerősítésére irányuló törekvések. Az Orbán-kormány keleti és déli nyitás iránti törekvése az uniós kohéziót lazítja.

„Orbán Viktor, ha nem is kutyaszorítóban, de most különösen nehéz helyzetben van, mert az ő orosz, kínai, azeri és egyéb keleti barátai nem nagyon igyekeznek neki segítséget nyújtani. Viszont ezt az unió is megelégelte, és immár hatékony szankciókkal reagál arra, hogy egyszerre akar keleten és nyugaton jelen lenni, és mind a kettőből hasznot próbál húzni” – magyarázta Nagy Boldizsár.

Ezt úgy értékelte, hogy ennek olyan következménye lehet, hogy ez Orbán Viktort visszatérítheti az unióba, emiatt hatékonyabb a jelenlegi brüsszeli fellépés. A CEU-s oktató szerint már most érezhető, hogy a magyar kormány különutas politikája gazdasági recesszióval járhat, ami részben az uniós források kiapadásának következménye.

Az a kevés, amit a magyar gazdaság a saját erejéből megtermel, az valóban a rendszer működtetéséhez kell. Viszont már nem marad felújításra, kórházra, orvosfizetésre és így tovább. A következménye az lesz, hogy tovább csúszunk lefele, és egyre nyomorúságosabban, egyre szocialistább körülmények között fogunk élni

– húzta alá. Hozzátette: nem lesz egy törés, csak a rossz egyre rosszabb lesz, minden működni fog, csak olyan silányul, mint a szocializmusban.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. február 18-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)