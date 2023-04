Böjte Csaba megszólalt a Budaházy-üggyel kapcsolatban

Mint megírtuk, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes egy YouTube-ra felkerült videóban magyarázta öt kisgyermeknek, hogy „Budaházy bácsi és az ő baráti köre” ártatlanul ül. Mint fogalmazott, per folyik azért, hogy kimondják az ártatlanságukat.

A gyerekeket arra is megkérte, hogy imádkozzanak értük. „Hogy az igazságszolgáltatás minél hamarabb mondja ki, hogy igen, visszamehetnek az ő családjukhoz, gyermekeikhez, közösségeikhez” – mondta.

Böjte Csaba az RTL Híradónak elmondta, azért beszélt Budaházy ártatlanságáról, mert az ő édesapja is költő volt, és egy verse miatt hét év börtönre ítélte a Ceausescu-rezsim bírósága.

Amikor kiszabadult, meghalt. Eltelt egy csomó év, és a húgomtól és tőlem a román állam nemcsak bocsánatot kért, hanem azóta több pénzt ad nekem havonta – amit el is fogadok –, mint amennyi az én papi fizetésem. Azért, mert úgy gondolták, hogy mégsem volt jogerős az az ítélet, és mert politikai háttere volt az ügynek

– közölte.

Elhamarkodott magánvélemény volt

Azt is elmondta, hogy azokra a gyerekekre gondol, akik otthon vannak és szenvednek egy ilyen ítélet miatt. Úgy véli, Nagyböjt idején különösen jó, ha imádkoznak az elítéltekért. „Tudom, hogy fellebbeztek, hogy folyik a tárgyalás továbbra is, hátha olyan ítélet születik, aminek semmi köze nincs a politikához” – tette hozzá.

Böjte Csaba azt is kifejtette, hogy rendszeresen szokott börtönben lévő emberekért imádkozni, és jár hozzájuk előadást is tartani. Úgy véli, nem árt ha a gyerekek is tudnak arról, hogy van egy ilyen intézménye is a világnak, ahol nem csak az ő rokonaik, hanem nagyon sokan mások is szenvednek.

Azzal kapcsolatban, hogy mi alapján gondolta Budaházyt ártatlannak, azt mondta: „Lehet, hogy ez egy elhamarkodott magánvélemény volt, de nem akarok vele senkit befolyásolni. Túl nagy a politikai háttér ennél az ügynél ahhoz, hogy valós ítélet szülessen”.

(Borítókép: Böjte Csaba 2022. október 27-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)