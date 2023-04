Komoly gondot okozhatnak a fecskék az építkezéseken

Évről évre problémát jelent, hogy a tavasszal hazaérkező fecskék épületalapokba, építési földhányásokba költöznek be. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívást intézett, és elmondták, hogyan kerülhető el a baj.

Kétféle problémaforrás merülhet fel, ilyen bejelentéseket kapunk évről évre: egyrészt a munkagödrök, másrészt többéves kivitelezéshez fűződő földhányások – autópálya-építkezéseknél –, amelyeket esetleg több év nyugalom után kell, mondjuk, a költési időszakban elbontani – mondta az InfoRádióban Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

A partifecskék telepesen fészkelnek, tehát egy számára alkalmas helyen akár több száz vagy több ezer pár is fészkelhet. Abban az esetben, ha olyan helyre költöznek be, ahol építkezés zajlik, akkor az építkezést akár két-három hónapra is fel kell függeszteni.

A szóvivő elmondása szerint ha egy adott helyszínen munkások péntek délutánra kiásnak egy gödröt épületalapnak, majd hazamennek, és amikor hétfőn visszatérnek, hogy folytassák a munkát, azt látják, hogy több száz partifecske beköltözött a gödörbe, az nagy gondot jelent.

Az ilyen helyzeteket közlekedő állampolgárok is látják, sokan bejelentik. Volt olyan, hogy hónapokon keresztül érkeztek az ilyen bejelentések egyetlen helyszínről

– fogalmazott Orbán Zoltán.

Mint mondta, április közepétől május közepéig számítani kell rá, hogy fecskék költöznek egy ilyen helyre.

A problémák elkerülése érdekében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azt javasolja, hogy amikor függőleges felület keletkezik egy-egy munkagödörnél, a munkát néhány napra függesszék fel, hálóval, fóliával vagy műanyag ponyvával fedjék le ezeket a felületeket, így a fecskék nem jelennek meg, nem költöznek be.

A nagy méretű földhányások esetében pedig azt ajánlják, hogy amennyiben még a költési szezonban felszámolják a teljes földdepót, némi tömörítés után 60-70 fokban rézsűzni kellene a földet, mert a fecskék, a partifecskék és a gyurgyalagok így nem költöznek bele.