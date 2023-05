Múlt hét csütörtökön hivatalos indoklás nélkül mentették fel a Magyar Honvédség parancsnokát, Ruszin-Szendi Romuluszt. Arról, hogy mi vezethetett ehhez, ebben a cikkünkben írtunk.

Ruszin-Szendi helyére a Honvédség egykori vezérkarfőnök-helyettese, Böröndi Gábor került, aki 30 éves pályafutása alatt különböző szintű parancsnoki beosztásokban szolgált a Magyar Honvédségben, és európai, illetve Európán kívüli NATO-műveletben is részt vett.

Böröndi altábornagy a legszélesebb körű parancsnoki és katonai vezetői háttérrel, valamint NATO-ban szerzett hadszíntéri tapasztalatokkal rendelkező magyar tábornok, volt vezérkarfőnök-helyettes. Elvégezte az Egyesült Államok és a NATO vezérkari akadémiáját. Jelenleg Magyarország brüsszeli katonai képviseletének vezetője a NATO-ban és az EU-ban

– írta róla a Honvédelmi Minisztérium.

Most az Infostart értesült arról, hogy hamarosan be is mutatkozik a Honvédség új vezetője. A portál szerint

kedd délben Böröndi Gábor közös sajtónyilatkozatot tesz Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel.

A Honvédség új parancsnokaként Böröndinek ez lesz az első nyilvános szereplése.

Böröndi Gábor még 2021 nyarántávozott a vezérkari főnök helyettesének tisztségéből, nem sokkal azután, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Honvédség élén váltotta Korom Ferenc vezérezredest. Akkor Böröndinek a már említett brüsszeli diplomáciai beosztást ajánlották fel, és azt el is fogadta.