Videójátékokban próbálta el a mészárlást a miskolci tinédzser, akit a TEK fogott el

Egy internetes játékban megtervezte és el is próbálta az iskolai vérengzést az a 17 éves miskolci diák, akit a TEK fogott el. Most kiderült, hogy megalkotta az iskolája pontos mását, majd a játékban mindenkit szitává lőtt: a diákokat, sőt még a tanárokat sem kímélte.

Általános iskolában akart gyilkolni egy 17 éves miskolci fiú, akit végül a TEK fogott el. Most megdöbbentő részletek derültek ki arról, hogy mi volt a pontos terve. A gyanúsítotti kihallgatáson tagadta az emberölés előkészülete bűncselekmény elkövetését.

Mint megírtuk, chatfórumokon osztotta meg többekkel azon tervét egy 17 éves miskolci fiú, hogy valamelyik általános iskolába fegyverrel fog berontani, és többeket le fog lőni. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés előkészületével gyanúsította meg, majd bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását, amit a bíróság vasárnap egy hónapra el is rendelt.

Most kiderült, egy videójátékban alkotta meg az iskola pontos mását, majd a játékban el is próbálta a mészárlást, ahol mindenkit lelőtt.

Az elmeorvosi vizsgálaton átment a tinédzser. Azonban az is kiderült már korábban, hogy a kamasznak szuicid hajlamai vannak: korábban írt öngyilkossági kísérletekről is, és arról, hogy nincs jövőképe, szociális fóbiája van, nem tud dolgozni, iskolába járni sem, és nem vár semmit az élettől.

Miután a TEK elfogta, nevelőintézetbe került, ahol öngyilkossági kísérletet is végrehajtott, de időben léptek közbe a nevelők. Egy zárt csoport tagja volt, ahol hasonló gondolkodású fiatalokkal beszélgetett. A lányok közül többen szerelmet is vallottak neki, miután elmagyarázta, mire készül. Emellett leírta továbbá, hogy megölné az anyját is. A tinédzser terve az volt, 50 emberrel végez – közölte a Tények.

Csupán a kutyájukat hagyná életben, mert szerinte az állat nem érdemli meg a halált. Az egyetlen őt aggasztó dolog az volt, hogy nem tudott fegyvert szerezni. A fiú édesanyja hisz fia ártatlanságában, és végig kiáll majd mellette.

Ha bajban van, vagy másért aggódik

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20

A Kapcsolj egyből projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu/

Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123

Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-000-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között. Az IMSZ-ről bővebb információt itt talál: http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu/