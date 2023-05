Töröltek egy kormányellenes tüntetést a Facebookon

Az Egységes Diákfront egy tüntetést szervez május 19-én 16:30-ra, amihez egy Facebook-eseményt is készítettek, de azt a Facebook törölte. Erről a közösségi médián keresztül számolt be a szervezet.

Állításuk szerint a törlésről nem kaptak semmilyen tájékoztatást a Facebooktól, és csak úgy figyeltek fel rá, hogy támogatóik jelezték: nem tudják elérni az esemény oldalát.

A Megafon és a kormány annyira fél tőlünk, hogy az eseményünkre ráküldték a trollhadseregüket. Az elmúlt év nagyon jól bizonyította, hogy a kormányt mennyire nem érdekli a jövő generációja, de nem gondoltuk volna, hogy odáig jutnak majd, hogy egy eseményt megpróbáljanak eltüntetni

– olvasható a diákok bejegyzésében. Mindemellett kiemelték: az esemény meg lesz tartva a korábban kitűzött időpontban, a helyszínről pedig később ígértek tájékoztatást.

Ez volt az előzménye

A legutóbbi nagyobb tüntetés május harmadikán volt, amikor is újból könnygázzal kellett a diákoknak szembe nézniük. Egy 17 éves fiút emiatt kórházba is kellett szállítani, valamint a fogdán tartották. A szülők, mint kiderült, keresztény emberek, a fiú is keresztény iskolába jár. A szülők szerint a keresztényeket nem védi a Fidesz.

Tompos Mártont, a Momentum politikusát a Karmelita kolostornál tartott demonstráció alkalmával rendőri őrizetbe vették. Az esetről korábban azt nyilatkozta, hogy egy rendőrtiszt azt mondta neki, hogy hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, tiltott gyűlésen való részvétel miatt veszik őrizetbe.

A bejelentett és a jogellenes gyűlésekkel kapcsolatos eljárásokról adott tájékoztatást ezt követően a rendőrség a május 3-ai eseményekhez kapcsolódóan. Ekkor közölték, sokkal határozottabban is felléphettek volna a Karmelitánál.