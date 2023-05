A nagy érdeklődéssel kísért per február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét. A bíróság az esetükben május 4-én ítéletet hozott, miután elfogadta a beismerő nyilatkozatokat. Dr. Tóth Erzsébet büntetőtanácsa a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt.

Schadl: Nem fizettem jogellenesen!

A többi vádlott – köztük a két fővádlott, Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar időközben lemondott elnöke és Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár – a februári előszítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet. A vádirat szerint Schadl György elsőrendű vádlott 2018 májusa előtt a másodrendű vádlottal, Völner Pállal korrupciós kapcsolatot alakított ki, amely keretében

Schadl jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig 2–5 millió forintot, összesen legalább 83 millió forintot – adott át a politikusnak, aki ezért pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta.

Schadl hét társával abban állapodott meg, hogy önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapnak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy teljes egészében visszakérte tőlük. Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert.

Az elsőrendű vádlottat, akit bilincsben, vezetőszáron kísértek be a tárgyalóterembe, május 16-án hallgatta meg a bíróság. Tanúvallomása előtt a bírónő megkérdezte Schadl Györgytől, hogy változtak-e a személyi körülményei a korábbiakhoz képest, amire a vádlott azt válaszolta: nincs már sem docensi, sem végrehajtói fizetése, csak megtakarításaiból él. Ezt követően mintegy másfél órán át részletezte az üggyel kapcsolatos álláspontját. Mint elmondta, Völner Pált kitűnő jogásznak ismerte meg, akitől gyakran kért tanácsot saját ügyeiben is. Szerinte jó kapcsolat alakult ki köztük. Azt is kijelentette, hogy soha nem fizetett jogellenesen Völnernek. A bírósági végrehajtókkal pedig anyagi kapcsolatban állt, mert a pályázatok elnyerésekor nem volt megtakarításuk, hogy elindítsák irodáikat. Kérdésekre azonban nem volt hajlandó válaszolni.

Völner tagadta a pénz elfogadását

Míg Schadl a bírósági tárgyaláson azt állította, hogy soha nem fizetett jogellenesen Völnernek, addig a volt államtitkár azt is tagadta, hogy egyáltalán pénzt fogadott volna el az elsőrendű vádlottól.

Február 23-án, a per előkészítő ülésének harmadik napján Völner nem fogadta el az ügyészség javaslatát, és egyúttal közölte, hogy nyilatkozatot akar tenni.

Elmondása szerint nem követett el bűncselekményt, a vádak ellene manipuláltak és alaptalanok. Nem fogadott el pénzt Schadltól, és nem élt vissza hivatalával, hogy bírósági végrehajtókat nevezzenek ki.

Az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkára vagyonának zár alá vételét is törvénytelennek nevezte.

Ezen az előkészítő ülésen védője, Papp Gábor az ügyészséghez címezve megkérdezte, miért nem tesznek lépéseket, hogy kit terhel felelősség. Azt sem értette az ügyvéd, hogyan kerülhettek ki az iratok a nyilvánosság elé. Szerinte az ügyészség túl gyorsan zárta le az ügyet, miközben kisebb ügyekben is két és fél évig tart az eljárás. Azt is megkérdezte, ha 2022 szeptemberében lezárták a nyomozást, akkor miért nem kapták meg eddig az iratokat. A védő törvénytelennek nevezte Völner megfigyelését is, ezért kérte a bizonyítékok közüli kizárását. Papp Gábor azt is kérte a bíróságtól, hogy az ügyben idézzék be tanúnak Varga Judit igazságügyi minisztert, Trócsányi László korábbi tárcavezetőt, Vízkelety Mariann volt igazságügyi államtitkárt. A védő egy sms-t idézett Varga Judittól, aki 2019 júniusában ezt írta: „Szia Pali, XY beszélt veled VH-ügyben?”.

Kép- és hangfelvétel, bilincs, kispárna

Völner Pál látszólag rendíthetetlen, már-már sztoikus nyugalommal vett részt az eddigi bírósági eljárásban. Míg Schadl időnként izgágán viselkedett, hangosan reagált egy-egy felolvasott jegyzőkönyvrészletre, vagy kereken megtiltotta a fotózását, addig a huszonkét vádlott közül csupán Völner és a harmadrendű vádlott járult hozzá ahhoz, hogy a sajtó kép- és hangfelvételt készíthessen róluk. De akkor sem veszítette el a hidegvérét, amikor a harmadik előkészítő ülés szünetében Jakab Péter ellenzéki politikus a folyosón szóban és fizikailag is inzultálta, amelynek leglátványosabbnak szánt elemeként bilincset tett a nyakába.

Még egy jellemző epizód: a szünetben az egyik ügyvéd kérte, hogy egy másik teremben folytassák az ülést, mert rendkívül kényelmetlenek a székek. A szokatlan kérés hátterében az állt, hogy miközben az ügyvédeknek, a vádlottaknak és a hallgatóságnak faszékeken kell végigülniük a tárgyalást, a bíróság tagjai és az ügyészek párnázott ülőhelyeken követhetik a fejleményeket.

A legelőrelátóbbnak Völner bizonyult, aki egy kispárnát hozott magával a tárgyalásra.

Völner egyébként az eddigi két tárgyalási napon (május 16-án és 18-án) nem jelent meg a bíróságon. Papp Gábor, az egykori államtitkár védője a bírónő érdeklődésére elmondta: azt feltételezte, hogy a védencének nem kell megjelennie, ezért mondta neki, hogy ne jöjjön.

Május 23-án viszont már mindenképpen a bíróság elé kell állnia Völner Pálnak, akire az ügyészség nyolcévi börtönt, 25 millió forint pénzbüntetést, tízévi közügyektől eltiltást, jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást, a jogtalan gazdagodása erejéig pedig vagyonelkobzást kért a Fővárosi Törvényszéktől.

(Borítókép: Völner Pál a bíróságon 2023. február 23-án. Fotó: Németh Kata / Index)