Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, rezsibiztos, a magyar ételkultúra védelmezője a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ellátogatott az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára. Azonban egy óriási meglepetéssel is előrukkolt, ugyanis az erről készült videót a TikTok oldalára töltötte fel, ami ezennel hivatalosan is elindult.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke többször is elkápráztatta már a követőit az ínyencségeivel a Facebook-oldalán, azonban most új szintre lépett a rezsibiztos.

Most már elindult hivatalos TikTok oldala is.

Az erről szóló Facebook-bejegyzésében elárulta, hogy a héten ellátogatott az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára. De itt nincs még vége, ugyanis egy kedvcsináló videót is készítettek az eseményről. Az ott készült kedvcsináló videóval pedig hivatalosan is elindult a TikTok oldala.



Az első videójában a főszerep azonban nem a gasztronómiáé, hanem a katonáké és a gyermekeké, valamint a fegyvereké. A videója alatt pedig nem más mint a The White Stripes Seven Nation Army című számának egy remixe szól.

korábban Felcsúton, egy gasztronómiai versenyen is díszvendég voltNémeth Szilárd, ahol elmondta, hogy „az étkezés nemcsak testi, hanem lelki feltöltődés is egyben”. Sőt, még az is kiderült, „a magyarok magyar Magyarországot akarnak, amihez a gasztronómia is hozzátartozik”.

Emlékezetes, hogy a politikus már a 2018-as választási kampány előtt is beszélt arról egy sajtótájékoztatón , hogy a magyar gasztronómia veszélybe került, és meg kell őrizni a magyar ételkultúrát a Budapesten egyre inkább elszaporodó gírosz/kebab gyorséttermekkel és McDonald’sokkal szemben.

(Borítókép: Németh Szilárd 2022. szeptember 27-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)