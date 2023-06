Amputálni kellett a lábát az egyik kutyának, amelyet Dolly menedzsere tartott

Szörnyű körülmények közül mentettek kutyákat Gyöngyösön az állatvédők, az egyiknek még a lábát is amputálni kellett. Az ügyben már zajlanak a kihallgatások.

Nemrég kilenc kutya került az ajkai állatvédőkhöz egy gyöngyösi házból, ahol borzasztó körülmények között tartották őket. Az egyiknek meg is kellett műteni a szemét, egy másiknak pedig el volt csavarodva a bal mellső lába.

Antal Laura, a Vahur Állatvédő Egyesület elnöke az RTL Híradónak elmondta, hogy az utóbbinak a talppárnája előre fele nézett, úgyhogy nála egy amputációt hajtottak végre. Az állatvédők Gyöngyösön elviselhetetlen bűzben egymásra halmozott ketreceket, földön hagyott ürüléket, de még egeret is találtak.

Az RTL beszámolója szerint az ismert énekesnő, Dolly menedzsere tartott itt több mint 25 kutyát. Némedi Edina, az Állatmentő Szolgálat Alapítvány munkatársa szerint akadt köztük olyan egyed, akinek központi idegrendszeri sérülése van, valószínűleg vele született betegségből.



Úgy tudni, többen is feljelentést tettek az ügyben, és a kihallgatások már zajlanak. A kutyák kezelése esetenként akár több százezer forintba is kerülhetnek, ezért szívesen fogadják a felajánlásokat is.