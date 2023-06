Védett tanúkat is meghallgatnak a Schadl–Völner-perben

Három napon át tanúmeghallgatásokkal folytatja Tóth Erzsébet tanácsvezető bíró a Schadl-Völner-per tárgyalását. Kedden reggel bv-őrök kísérték a tárgyalóteremhez Schadl Györgyöt és a harmadrendű vádlottat, R. Róbertet. A korrupciós ügy február óta tart, már tíz vádlott esetében ítélet is született.

Míg a tárgyalás előtt R. Róbert az ügyvédjével egyeztetett, addig Schadl György kék füzeteket szorongatva állt a terem bejárata előtt. Nem volt egyedül, egy maréknyi kommandós őrizte őt. A tárgyaláson ezúttal Völner Pál is megjelent.

A tárgyalás kedden tanúmeghallgatásokkal folytatódik, köztük védett tanúkat is meghallgatnak a szünet után.

Mint ismert, a per február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét. A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet: a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt.

Tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.

A legutóbbi ülésen a tizennegyed és tizenötöd rendű kecskeméti házaspárt hallgatta meg a bíróság. Tagadták a bűnösségüket, és állították, hogy az ötödrendű vádlott, A. Tamás nem valósat állított, amikor belerángattak őket is az ügybe.

A. Tamást a hónap elején hallgatta meg a bíróság, amikor is remegő kézzel olvasta fel a vallomását, amelyben részben elismerte a terhére rótt bűncselekményeket, de tagadta, hogy ügyésznek adta volna ki magát.

A vádirat szerint ügyésznek adta ki magát, hogy elhitessék a Mátrix Oktatási Intézmény tulajdonosával, hogy több millió forintért a magasabb szinteken intézkedni tudnak az elhúzódó engedélyeztetési eljárás felgyorsításáért. Az ötödrendű vádlott elmondása szerint ő tényleg közbenjárt az engedélyeztetési ügyben, de jogi munkát végzett. Azt viszont elismerte, hogy a megszerzett információkért pénzt kért.

A múlt heti tárgyaláson részt vett Schadl György és a harmadrendű vádlott, R. Róbert is, akik folyamatosan kiemelték a felszólalásaikban, hogy soha nem találkoztak a tizennegyed, illetve tizenötöd rendű vádlottakkal. A végrehajtói kamara volt elnöke a tárgyaláson többször is elmosolyodott, és egy ponton még Rejtőt is idézett.