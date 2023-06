Palya Tamás, Törley Katalin, Ocskó Emese, Molnár Barbara, Sallai Katalin – ők azok a pedagógusok, akiket a Belső-Pesti Tankerületi Központ szeptember 30-án elbocsátott amiatt, mert a polgári engedetlenség eszközével tiltakoztak.

A rendkívüli felmentést a tanárok nem hagyták annyiban, bírósághoz fordultak, mert álláspontjuk szerint aránytalan és eltúlzott volt az a jogkövetkezmény, amit a tankerület alkalmazott velük szemben.

Az elbocsátott pedagógusok egy tárgyaláson már túl vannak, az április 13-ai fordulón, ahogyan arra számítani lehetett, a bíró, Halász Krisztián felajánlotta az egyezség lehetőségét a feleknek. A felperesek ajánlata úgy szólt, hogy amennyiben létrejön az egyezség, a sérelemdíjtól, a kamattól és a perköltség igényétől elállnak, a végkielégítésre és a felmentési díjra ugyanakkor továbbra is igényt tartanak. Mint ismert, a visszahelyezésre vonatkozó igény már a tanárok kereseti kérelmében sem szerepelt, tavaly szeptember óta ugyanis mindannyian elhelyezkedtek.

Noha az említett ajánlatra még a bíró is azt mondta: „nem hangzik rosszul”, a Belső-Pesti Tankerületi Központ jogi képviselője, Szikora Gábor arról beszélt, nincs felhatalmazása arra, hogy az egyezséget elfogadja, így az végül nem is jött létre, a folytatásban ugyanakkor a tanárokat külön-külön is meghallgatták.

Fuccsba ment az újabb forduló

Ilyen előzmények után hirdették meg a szerda reggeli tárgyalást, amelyre az alperest, a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjét is beidézték,

Marosi Beatrix ugyanakkor egészségügyi okokra hivatkozva nem jelent meg a bíróságon.

Könnyen déja vu-je lehet azoknak, akik rendszeresen követik a tanárperek eseményeit, a tankerületi vezető ugyanis nem először maradt távol betegség miatt, másik két kirúgott pedagógus, Kapin Lilla és Törökné Pethő Erzsébet áprilisi tárgyalásán is hasonló okokra hivatkozva nem jelent meg a bíróságon. Az eset után a tankerületi vezető jogi képviselőjét, Szikora Gábort arról kérdeztük, hogy ügyfele a következő alkalommal eleget tesz-e a beidézésnek, mire úgy felelt:

„Most is jött volna, csak beteg. Valóban beteg, és nem játékból beteg.” Az említett tárgyalás múlt heti folytatása ugyanakkor szintén elmaradt, igaz, az Indexet a bíróság akkor arról tájékoztatta, hogy a felek közös megegyezésére halasztották el a fordulót.

A mai alkalom ugyanakkor kimondottan Marosi Beatrix meghallgatásáról szólt volna. Jogi képviselője, Szikora Gábor az Indexnek a helyszínen elmondta: ügyfele gyógykezelés alatt áll, emiatt nem tud részt venni a mai tárgyaláson. Arra a kérdésre, hogy ez még ugyanaz a panasz-e, ami miatt már korábban is távol maradt, azt hangsúlyozta:

szenzitív adatokat nem árulhat el, a tankerületi vezető privát szférájába egyébként sem avatkozik be, de ha az állapota engedi, jönni fog.

Korábban egyébként az is felmerült, hogy Marosi Beatrix esetleg az érettségi vizsgák miatt nem tud majd megjelenni a tárgyaláson, végül azonban más szólt közbe.

Szikora Gábor úgy véli, optimális esetben ősszel az első foknak vége lehet, a kérdés inkább az, hogy a bíróság milyen pervezetést fog alkalmazni, ragaszkodik-e a tanúk személyes meghallgatásához, elviekben ettől ugyanis menet közben is elállhat.

A bíró ugyanakkor jelezte, hogy noha a mai alkalomra valóban olyan papírok érkeztek be hozzá, amelyek igazolják Marosi Beatrix gyógykezelését,

örülne, ha a következő tárgyaláson már megjelenne, és a továbbiakban úgy intézné az orvosi beavatkozásait, hogy azok ne ütközzenek a meghallgatásával.

Ezt követően Halász Krisztián közölte, hogy a mai tárgyalás nem tekinthető érdeminek, csak egy új időpontot fog kitűzni, aztán mindenki mehet a dolgára. Bár szerette volna még az ítélkezési szünetig, tehát július 15-ig bezárólag meghirdetni a következő fordulót, a felperesek egy részének az nem felelt meg, így végül egy szeptember eleji időpontban egyeztek meg.

A tankerületi vezető jogi képviselője ezen a ponton megjegyezte, hogy „csak fél füllel hallotta”, de a tankerületi vezető műtétre is készül, így ha az esetleg keresztülhúzná az őszi tárgyalást, mindenképpen tájékoztatást ad róla.

Végül T. Tóth Balázs, a pedagógusok jogi képviselője is nyilatkozott az Indexnek, mint mondta: meg kell adni annak a lehetőségét, hogy Marosi Beatrix valóban beteg.

„Reméljük, legközelebb jönni fog” – jelentette ki, majd felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a tankerületi vezető egyszer sem jelenik meg, a bíró mondhatja azt is: a bizonyítási eljárás meghiúsult.

Mások is pereskednek a tankerülettel

Mint ismert, a Kölcseyből kirúgott tanárok után novemberben újabb nyolc pedagógust mentettek fel a munkavégzés alól. Horváth Brigitta, Pfeiffer Norbert, Nemes Mária, Velényi Dóra, Ősi Judit és Rábai János korábban a Karinthy Frigyes Gimnáziumban tanított, míg Törökné Pethő Erzsébet a Vörösmarty Mihály Gimnázium, Kapin Lilla pedig az Eötvös József Gimnázium kollégája volt.

Az említett pedagógusok szintén bírósághoz fordultak, több fordulón már túl is vannak. A legutóbbi tárgyalásokról készült beszámolóinkat ide és ide kattintva érheti el.

(Borítókép: Törley Katalin, Sallai Katalin, Palya Tamás, Ocskó Emese és Molnár Barbara. Fotó: Papajcsik Péter / Index)