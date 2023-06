Szabó Tímea: A szégyen és a bosszú napja

Június 16-án rendkívüli ülést tartanak az Országgyűlésben, mivel ezen a napon fognak vitatkozni a státusztörvényről. A rendkívüli ülést a kormány nevében Semjén Zsolt kezdeményezte, hogy öt törvényjavaslatról, köztük a fentebb említett törvényről is vitatkozzanak.

Mint minden plenáris ülésen, így a rendkívüli ülésen is voltak napirend előtti felszólalások. Az ülést Latorcai János, KDNP-s parlamenti alelnök vezette, aki az ülés megnyitása után az 1956-os forradalom- és szabadságharcról emlékezett meg, mivel június 16-a az 56-os vértanúk kivégzésének napja is.

Kanász-Nagy Máté: A kormány 13 éve nem ad érdemi segítséget a kistelepüléseknek

Először Kanász-Nagy Máté, az LMP politikusa szólalt fel. Felszólalása elején kitért arra, hogy ma sok szó fog esni a pedagógusokról, azonban ő most nem erről szeretne beszélni, ugyanakkor a Momentum által a parlamentbe bevitt szivacsok és kréták kapcsán úgy szólt:

Kaptak szivacsokat, amivel el lehetne törölni ezt a törvényt, és kaptak krétát, amivel újra lehetne írni ezt a törvényt

Ugyanakkor leginkább más témával foglalkozott, méghozzá Recskről, ahol egy heves esőzés után elmosta a települést egy iszapos ár.

Elszegényedő, magára hagyott települések. ez a kormány 13 éve van hatalmon, nincs érdemi segítség a kistelepüléseknek – fogalmazott Kanász-Nagy.

Ezenkívül kitért arra, hogy a magyar kormány környezetvédelmi politikája szerinte lényegében nem létezik, mivel sok helyen néhány méterre a lakóövezetektől épülnek bányák vagy akkumulátorgyárak.

Fel kell tennünk a kérdést: az, hogy ez az iszapos ár elmosta a Hunyadi utcát és egytucat családnak ki kellett költöznie, ennek van-e összefüggése a bánya megnyitásával? Van-e összefüggés a természetbe való durva beavatkozásának és e katasztrófának? – tette fel a kérdést, majd kifejtette, az esőzés előtt a bányaépítés miatt kivágták a hegyről a fákat, ami szerinte megfoghatta volna az iszapos árt.

Latorcai mielőtt megadta volna a válaszra a lehetőséget, kritizálta a Momentumot, amiért szivacsot és krétát vitt a parlamentbe, miközben nem jelentek meg az 56-os megemlékezésen.

Válaszában a fideszes Koncz Zsófia arról beszélt, hogy a magyar kormány tagjain belül nagyon sokan vidéken élnek, köztük ő is, és a magyar kormány a magyar falu programmal nagy segítséget nyújt ezen településeknek. Ezért visszautasítja, hogy a kormány ne foglalkozna a vidékkel. „Mindent megteszünk, hogy minél vonzóbbá tudjuk-e tenni a vidéki életet.”

Ezután 2010 előtti időkről beszélt, ami kapcsán kifejtette, azóta szerinte sokat fejlődtek a vidéki települések.

Szabó Tímea: A szégyen és a bosszú napja

Ezután Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője kapta meg a szót. Beszédében végig az általa bosszútörvénynek nevezett státusztörvényről beszélt, majd gyávasággal vádolta meg a kormányt, amiért a rendkívüli parlamenti ülés alatt lezárták a Kossuth teret és a parlamenti látogatást is betiltották.

Kifejtette, szerinte ez azért bosszútörvény, mert a pedagógusok hiába kérik 2010 óta a kormányt, hogy javítsák a pedagógusok bérét és munkakörülményeit, azonban ez nem történt meg, pedig már 2016-ban ígéretet tett rá a kormány.

Ezután egy diagrammot felmutatva arról beszélt, hogy magyar pedagógusok átlagbére Szerbia és Észak-Macedónia között helyezkedik el, miközben Orbán Viktor fizetése a harmincháromszorosa egy átlagpedagógusnak.

Ezután kritizálta a törvényt, és azt mondta

Rákosi Mátyás a tíz ujját megnyalná azzal, amit maguk most a pedagógusokkal tesznek

– utalva arra, hogy a tanárok átvezényelhetőek, meghallgathatóak. Majd ezután rátért arra, hogy a rendőrök és tűzoltók biztosítását sem fizeti a kormány.

Majd Orbán Viktor miniszterelnök családjára rátérve azt mondta, gyerekei, például Ráhel külföldön tanult tovább, „miközben a magyar gyerekek tanuljanak a lepukkant magyar iskolákban”. A felszólalását úgy zárta, a Fidesz baltával vágja el a fiatalok jövőjét.

A kormány részéről Dömötör Csaba válaszolt Szabó felszólalására. Elmondta, szerinte a törvény megteremti a bérek rendezésére a jogot, majd kritizálta az ellenzéket, mert szerintük nem vettek részt a törvényen való egyeztetésen.

Kifejtette, hogy abban nincs vita a kormány és az ellenzék között, hogy a pedagógusok bérét rendezni kell, ezt továbbra is fontos célnak tartja a kormány, majd beszélt arról, hogy a pedagógusoknak járó szabadságot is megemelték.

A helyettesítés kérdéséről elmondta, hogy az csak adott járáson belül, csak a pedagógusok beleegyezésével kerülhet sor, és a munkáltató kompenzálja emiatt a pedagógust. Ezután három dolgot kért az ellenzékről: vegyenek részt a törvényjavaslat kidolgozásán, az ellenzék ne sajátítsa ki a tüntetéseket, ne gáncsolják az uniós pénzek megérkezését. Dömötör Csaba szerint a pedagógusbérek rendezéséhez a Brüsszelből érkező források is szükségesek.

Apáti István: Lépjen fel a kormány a lehúzó cégek ellen

Ezután a mihazánkos Apáti István kapott szót, aki a gáz- és villanyárokról beszélt. Elmondta, a kormány hazudott, hogy a földgázt olcsón szerezte be Oroszországtól, miközben valójában drágábban. És miközben a földgáz világpiaci ára csökkent, még továbbra is ugyanannyiba kerül a gáz a magyar lakosoknak, ezért megkérdezte, mi indokolja, hogy a rezsicsökkentés határát miért nem törlik el.

Az áram kapcsán elmondta, ott is hasonló a helyzet, és azon szerinte leginkább Mészáros Lőrinc gazdagodik, amiért a legtöbb díjat a rendszerhasználati díj teszi ki az áramszámlán.

Ezután az élelmiszerinflációról beszélt, mivel szerinte ez sújtja legjobban a magyar családokat. E kapcsán kifejtette, hogy az áremelkedést nem a magyar termelők okozzák, hanem az input anyagok beszerzési ára, amivel szerinte például a műtrágyagyártó-cégek járnak jól, illetve a kereskedők.

Végén arra kérte a kormányt, lépjen fel a „kajmánkodó, lehúzó” cégek ellen.

A kormány részéről Koncz Zsófia szólalt fel, aki leginkább arról beszélt, hogy a kormány „az elhibázott brüsszeli szankciók” ellenére megtartotta a rezsivédelmet, majd Eurostat-számokra hivatkozva kiemelte, a magyar családok jobban állnak, mint más országok.

Emellett kifejtette, a kormány az állami, önkormányzati, egyházi, gazdasági és egyetemi intézmények kedvezményesen vásárolhatnak földgázt, és ezt kiterjesztették az áramra is bizonyos intézményekre, hogy így évvégéig kiszámítható legyen számára a rezsi – ez körülbelül 1200 jogosultnak segít, húzta alá. Hozzátette, hogy emellett a magyar vállalkozásokat is segíti a kormány.

Ezután arra kérte a Mi Hazánkot, hogy segítse a kormányt, hogy lépjenek fel a „brüsszeli támadások ellen”, ami a magyar rezsivédelmet érinti.

Z. Kárpát Dániel: A magyar bérkérdéssel valamit kezdeni kell

Ezután a jobbikos Z. Kárpát Dániel szólalt fel, aki az alacsony magyar bérekről beszélt. Kifejtette, ma egy átlagos magyarnak 13 évnyi átlagbért kellene félretenni, hogy egy átlagos budapesti lakást meg tudjon vásárolni, és szerinte a kormány ez ellen nem tesz semmit.

Kritizálta a kormányt, hogy szerinte semmit nem tesz a külföldre vándorolt magyarok visszacsábításáért, miközben keletről importál munkaerőt, illetve nem adja meg a lehetőséget az itt maradóknak, hogy normális bért kaphassanak.

A státusztörvényre kitérve kifejtette, a Jobbik szerint a magyar költségvetésből is megoldható lenne a tanárok bérrendezése, nem kellene ahhoz az EU-s pénzek. A környező országok kapcsán kifejtette, ott is többet keresnek a pedagógusok, jobban megbecsülik őket – véli.

Kifejtette, nagyon szeretné, ha megérkeznének az uniós pénzek, hiszen az jár Magyarországnak, de szerinte ahhoz teljesen más gazdaságpolitikával kell, hogy járjon – visszautalt a keletről érkező külföldi munkavállalókra, miközben szerinte nagyon sok inaktív magyar van.

Válaszában a fideszes Fónagy János államtitkár arról beszélt, hogy a foglalkoztatottak száma emelkedett, 2010 óta mintegy egymillióval dolgoznak többen, 74,6 százalékos foglalkoztatási ráta meghaladja az uniós átlagot, miközben az inaktívak száma is csökkent.

A bérekre rátérve azt mondta, hogy 2010-től 2022-ig nőttek a reál- és átlagbérek. Ismertette, a családi kedvezmény nélkül az átlagbér 158,7 százalékkal, családi kedvezménnyel 168 százalékkal nőtt – „igen jelentős tízéves átlag- és reálbér-növekedésről tudunk beszélni” – foglalta össze.

Komjáthi Imre: Már megint nem saját magukon kezdték a spórolást, igaz-e?

Ezután az MSZP társelnöke, Komjáthi Imre szólalt fel, aki a bankbetétekre kivetett adót megszavazó fideszes képviselőkhöz úgy szólt, „ár megint nem saját magukon kezdték a spórolást, igaz-e?”

Ezután felsorolta, hogy több kormánytag is rendkívül gazdagodott, például a törvényt benyújtó Gulyás Gergely és Varga Judit.

Önök kifejezetten gazdag emberek, csak nem bankbetétben, jó esetben nem is magyar bankokban tartják a pénzüket – állította az MSZP-s politikus, majd gondolatát arra futtatta ki, hogy a magyar átlagemberre nem ez jellemző.

Ezután a 2023-as költségvetés kapcsán kifejtette, „az kamu”, mivel szerinte a kormány azt se tudja, hogy két hét múlva mire fog költeni. Ezután Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterre hivatkozva azt állította, Nagy egyszer azt jelentette ki, „kit érdekel, hogy mennyit szedünk be”, ami Komjáthi szerint jól leírja a magyar kormány politikáját.

Beszédét azzal zárta, hogy szerinte többsávos adórendszer kellene, és a kamatadó káros.

A kormány részéről Tállai András adott választ, aki először kikérte, amiért Komjáthi személyeskedő hangnemben beszélt kormánytagokról. Ezután a kamatadóról úgy beszélt,

az ellenzék azon dolgozik, hogy az uniós pénzek ne érkezzenek meg Magyarországra, és emiatt kell más forrásokat bevonni a költségvetésbe.

Ezután a kormány gazdaságpolitikai céljairól, bér- és nyugdíjpolitikájára tért ki. Elmondta, a kormány célja támogatni a munkát, azokat az embereket, akik dolgoznak – ezért került berendezésre a 15 százalékos adó, ami uniós mércével nézve igen kedvező.

A bérpolitika kapcsán közölte, az elmúlt 10-13 évben nőtt a reáljövedelmek és reálbérek, részben az adópolitika, részben a bérpolitika segítségével. Elmondta, ha nem így gondolkodik a kormány, akkor nem lett volna egymillió új munkavállaló az elmúlt 13 évben.

A politikus szerint a kormánynak kiemelt célja, hogy a nyugdíjak reálértékét megtartsák, vagy még növeljék – kiemelte, hogy akkor is biztosították ezt, amikor gazdasági válság volt, és most is fogják biztosítani, hogy az infláció magasabb a vártnál.

Végén azt ajánlotta Komjáthinak, hogy pártelnökként rendszerekben gondolkodjon, ne pedig személyekben.

Orosz Anna: A családbarát kormány feláldozza a családok és gyerekek jelenét és jövőjét

Bűn az, amit az iskolák, a gyerekek, az ő jelenük és ő jővükkel szemben elkövetnek – kezdte felszólalását a momentumos Orosz Anna.

A Momentum politikusa kifejtette, 5316 pedagógus mondott fel csak a tavalyi év során, ezzel már idén 16 ezer pedagógus hiányzott az iskolából – az iskolák közel felében nincs elég matektanár, nyelvtanár és természettudományokat oktató pedagógusok.

Szerinte a szülők duplán adóznak az oktatásért, egyszer a leadózott jövedelmükből, egyszer pedig a magántanárokért, hogy a gyerekek tanulhassanak.

Orosz elmondta, a legfontosabb a pedagógusok bérrendezése, mivel azzal nőne a pedagógiai pályát választókat, ami csökkentené a pedagógushiányt is.

Ha ön megszavazzák ezt a gyalázatos törvényt, akkor önök felelősek, hogy nem hogy csökkenne a pedagógushiány, hanem további ötezer tanár mondana fel – jelentette ki, utalva arra, hogy közel ennyi tanár jelezte, hogy a státusztörvény elfogadása esetén fel fog mondani.

Miközben a család azt hazudja magáról, hogy családbarát, épp feláldozzák a családok és gyerekek jelenét és jövőjét – zárta a momentumos politikus.

A kormány nevében Rétvári Bence államtitkár emelt szóra, aki először Ungár Péter az LMP-társelnökére hivatkozva arról beszélt, hogy a zöldpárti politikus kritizálta a momentumosokat, amiért Ungár szerint a Momentum rátelepedett a pedagógus- és diáktüntetésekre.

Azt mondja önöknek a szövetségesük, hogy a kordonbontás nem segít, a pedagógusok bérének összemosása a jogállamisággal és a sajtószabadsággal, csak árt

– fogalmazott Rétvári.

Ezután számonkérte, hogy a Momentum csak arról beszél, szerintük mi nem jó, de arról már nem, hogy milyen alternatívát képzelnének el. Kitért a kordonbontásra is, ami kapcsán megkérdezte, mi az összefüggés Gelencsér Ferencék kordonbontása, a diáktüntetéseken a „gyerekek rendőrsorfalra való tolása” és a pedagógusok bérrendezése kapcsán, mert az államtitkár nem tudja.

Rétvári felszólalásának végén kifejtette, hogy a kormány vállalta a pedagógusok bérrendezését, majd azt mondta, szerinte szégyen, amiért a Momentum EP-képviselői meg szeretnék akadályozni az uniós pénzek megérkezését.