Ujhelyi István: Orbán Viktor 2030-ig tervez. Én 2040-ig

Az MSZP-t otthagyó politikussal a Válasz Online készített interjút, amelynek elején Ujhelyi azt mondta, az utóbbi egy évben közelebb jutottak az Orbán-rendszer megbuktatásához, de ez egyáltalán nem az ellenzék érdeme, hanem csak annak a logikának tudható be, hogy „minden rendszer megbukik egyszer”. Ezután arra is megkérték, tippelje meg, mi lesz a jövő évben várható EP-választás eredménye.

Az MSZP-nek, az LMP-nek, a Párbeszédnek és a Jobbiknak jelen állapot szerint várhatóan nem lesz képviselője, a Momentumnak lesz egy, esetleg kettő. A Mi Hazánknak is egy. Lehet, hogy nekik is kettő. A DK-nak öt. A többi Fidesz

– hangzott a válasz.

Ujhelyi István ezután arról is beszélt, ha tehetné, akkor független képviselőként ismét indulna a választáson, de erre nincs lehetőség. Mint mondta, az MSZP-ből való kilépése után valóban egyeztetett a Demokratikus Koalícióval arról, hogy szerepelhetne a listájukon, és kapott egy hasonló megkeresést a Zöldek európai frakciójától, valamint az LMP-s Ungár Pétertől is.

„Csakhogy én ízig-vérig szociáldemokrata vagyok, az európai zöldek iránya nekem sokszor túlzó és ezért támogathatatlan” – mondta erről. A DK-tól való távolmaradását pedig azzal indokolta, hogy a párt „fegyelmezett, kaszárnyaszerű struktúrájában” nem tudta volna elképzelni magát.

Ujhelyi István arról is beszélt, szerinte a magyar ellenzéki képviselőknek is fontos szerepe volt abban, hogy sikerült végre „bemutatni a valóságot az európai intézményeknek”, és ennek a következménye lett az, hogy a Magyarországnak járó uniós források kifizetését felfüggesztették.

A betelepítési kvóta káros, és a határkerítés sem ördögtől való

A politikus arra a betelepítési kvótára is kitért az interjúban, amely másfél hete kiverte a biztosítékot a fideszes politikusok körében.

„Akarunk kötelező betelepítési kvótát? Én nem. Régen is ezt mondtam, most is ezt mondom. Akkor viszont valamilyen módon hozzá kell járulnunk a közös európai megoldáshoz” – mondta erről Ujhelyi István, aki szerint a javaslat nem ösztönzi az illegális migrációt sem, mert „az embercsempész hordák megfékezése a megállapodás része”. Ezenkívül kétarcúnak nevezte a kormány részéről azt, hogy „miközben a migránsok ellen papolnak, tízezrével telepítik be a pakisztáni, fülöp-szigeteki, kínai munkaerőt migránskvótával”.

„Tiszaújvárosban a szoci polgármester barátom, aki zseniálisan vezeti a várost, nem tudja elmagyarázni a lakosságnak, hogy nem ő telepíti be ezresével a harmadik országból érkezőket, hanem a kormány tudtával az ott működő gyárak. A társadalmi feszültség viszont ott marad nála. A kulturális, oktatási lába ugyanis nincs meg a folyamatnak. Ha kormányfő lennék, én sem fogadnék el kötelező, mások által ránk erőszakolt betelepítést, de vállalnék képzési programokat azokban a szektorokban, amelyekben hiány van, és az alkalmasakat behívnám. Még EU-s pénzt is tudnék szerezni az átképzésükre” – fogalmazott a politikus, majd hozzátette:

De ha ma ezt mondod, a kormánytroll elhord mindenféle hazaárulónak, a felvilágosult ellenzékiek egy része meg kitagad Európából […]. Mert azt mondom, hogy a határkerítés – függetlenül attól, hogy a Fidesz milyen uszító gyűlöletkampány mellett és funkciójában milyen megkérdőjelezhető módon húzta fel – egyáltalán nem ördögtől való.

Nem távolodik el a magyar politikától

Ujhelyi István végül arról is beszélt, hogy az EP-ciklus után a turisztikai szektorban dolgozik, és bár a politikában is aktív marad, pénzt nem onnan keres majd. „Orbán Viktor 2030-ig tervez. Én 2040-ig. Nincs olyan szerencséje a Fidesznek, hogy eltávolodnék a magyar politikától. Az ellenzéknek sincs olyan szerencséje” – mondta, hozzáfűzve, hogy szervezik tovább az általa létrehozott Esély Mozgalmat, amelynek hírlevelén eddig 22 ezer feliratkozó van.

„Fontos viszont, hogy ne történjen meg, ami egy hete Békésben, hogy az ellenzék nem tud jelöltet állítani. Még vesztes helyeken is muszáj jelen lenni, az a 30 százalék is megérdemli, hogy képviselje valaki. Én tehát az önkormányzati választási kampányban ugyanolyan elánnal fogom végigjárni az országot, mint eddig. Szeretném megépíteni azt a brüsszeli műhelyt is, amely a nem kormányzati magyar nyilvánosságot fogja szolgálni” – mondta a politikus, aki nem sokkal később azzal zárta az interjút: