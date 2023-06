Németh Szilárd különös fotót posztolt a Facebook-oldalán, amelyen egy Karcag tábla és személyesen a rezsibiztos látható, amint a béke jelét mutatja. De ennél is furcsább a bejegyzéshez tartozó rövid leírás.

Hamarosan ugranak a birkák a kasztrojba... Hajrá, Karcag!

A politikus vélhetően a Karcagi Birkafőző Fesztivál egyik vendége lesz, ami június 23-24. között kerül megrendezésre.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke többször is elkápráztatta már a követőit a ínyencségeivel a Facebook-oldalán, azonban nemrég új szintre lépett, amikoris felregisztrált a TikTok-ra.

Korábban Felcsúton, egy gasztronómiai versenyen is díszvendég volt Németh Szilárd, ahol elmondta, hogy „az étkezés nemcsak testi, hanem lelki feltöltődés is egyben”. Sőt, még az is kiderült, „a magyarok magyar Magyarországot akarnak, amihez a gasztronómia is hozzátartozik”.

Emlékezetes, hogy a politikus már a 2018-as választási kampány előtt is beszélt arról egy sajtótájékoztatón , hogy a magyar gasztronómia veszélybe került, és meg kell őrizni a magyar ételkultúrát a Budapesten egyre inkább elszaporodó gírosz/kebab gyorséttermekkel és McDonald’sokkal szemben.