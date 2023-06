Vitézy Dávid: A Déli Körvasút vesztett az Európai Unió pályázatán

„Közzétette az Európai Bizottság a közvetlenül általa kiosztott, transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztésére szolgáló CEF-források 2022-es pályázatainak eredményeit. Ami a legfontosabb:

– írja közösségi oldalán Vitézy Dávid korábbi közlekedésfejlesztési államtitkár.

A szakember szerint Magyarországnak élnie kell az újbóli pályázás lehetőségével. Vitézy arról is ír, hogy Magyarországnak a környezetvédelmi engedély újbóli kiadását követően ki kell tartania a Déli Körvasút beruházás megvalósítása mellett.

– fogalmaz írásában Vitézy Dávid, aki szerint ettől függetlenül semmisítette meg a bíróság a korábbi környezetvédelmi engedélyt.

Tehát a legfontosabb, aktív zajvédelmi megoldások (zajcsökkentett pálya kialakítása, zajvédő falak) megfelelőek, de a beruházó a passzív zajvédelem pontos megoldásait nem tudta bemutatni, mert az ablakcserék a beruházás részeként bevállalt tervezéséhez be kellett volna jutnia a lakásokba, ez pedig nem mindig sikerült. Nem vitatom, hogy ez fontos hiányosság – de azért van rá megoldás, hogy gyorsan orvosolható legyen. Rossz belegondolni is, milyen apróságokon mehetnek el euró-százmilliók Magyarország számára, vagy csúsznak éveket összeurópai, országos és budapesti regionális szempontból is elemi fontosságú beruházások