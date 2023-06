Tuzson Bence lesz az új igazságügyi miniszter

Orbán Viktor miniszterelnök tudomásul vette Varga Judit igazságügyi miniszter lemondási szándékát – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán.

Hozzátette: a kormányfő az igazságügyi miniszteri tisztségre Tuzson Bencét, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkárát jelöli.

Mint megírtuk, távozik posztjáról az igazságügyi miniszter. Varga Judit ezt maga jelentette be a Magyar Nemzetnek adott interjúban, amelyben szó volt a 2024-es EP-választásról és arról is, hogy milyen szerepet fog játszani abban. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Varga Judit lehet a Fidesz–KDNP listavezetője a választáson. Hogy miért, arról itt írtunk bővebben.

Tuzson Bencéről

Tuzson Bence 1972. január 31-én született Budapesten, 1992-ben Ausztriában, 1993-ban Amerikában folytatott tanulmányokat. Felsőfokú tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1994, történelem–magyar szak) valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte (1999), majd 2003-ban jogi szakvizsgát tett. Eközben 1997-ben ACYPL-tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, Houston város tiszteletbeli polgára és jószolgálati nagykövete lett. A Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda alapító tagja, amiben 2003-tól 2014-ig volt aktív.

Politikai pályáját 1989-ben kezdte az MDF I. és XII. kerületi szervezetének tagjaként, választmányi és elnökségi tisztséget is betöltött. 1996-tól az MDNP tagja, I. és XII. kerületi alelnöke, a Fidelitas tagja. 1998-tól 2006-ig a XII. kerületi önkormányzat fideszes képviselőjeként tevékenykedett. 2013-tól a Fidesz Pest Megye 5. választókerületének elnöke, 2014-től a térség országgyűlési képviselője.

2014-től a Fidesz-frakció szóvivőjének jelölték, egy évvel később a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkárává nevezték ki. 2018-tól a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, 2020. január 3-tól pedig a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára. Tárgyalási szintű angol- és németnyelv-tudással rendelkezik. Házas, öt gyermek édesapja.

Ő maga is reagált a hírre

„Miniszterelnök úrtól azt a rendkívül megtisztelő feladatot kaptam, hogy augusztus 1-től igazságügyi miniszterként támogassam a magyar kormány munkáját. Minden erőmmel azon leszek, hogy új megbízatásomban a kormány tagjaként a magyar emberek biztonságát, mindennapi életét szolgáljam” – írta Tuzson Bence abban a Facebook-posztjában, amelyet a hír megjelenése után tett közzé.

„Varga Judit miniszter asszonynak ezúton is köszönöm az elmúlt évek páratlan, példaértékű munkáját, amelyet a magyar emberek érdekében végzett fáradhatatlanul. Az új megbízatásához ezúton is szívből gratulálok, munkájához nagyon sok sikert kívánok” – fűzte hozzá.

Eddig kevésbé volt a középpontban, de a TikTokon már ismerik

Tuzson Bence eddig a fenti tisztségei ellenére sem tartozott a kormánypártok legismertebb politikusai közé. Leginkább a fóti térségben élők ismerhették, aminek országgyűlési képviselője volt az utóbbi években.

Ezenkívül van egy másik réteg, amely aránylag jól ismerheti őt,

ugyanis azon kevés politikusok közé tartozik, akik a TikTokon is aktívak.

Korábban írtunk arról, hogy Tuzson Bence a legtöbb esetben nem is politikai tartalmakat, hanem jellemzően hosszabb, ismeretterjesztő jellegű videókat oszt meg a TikTokon, és már régóta építgeti a csatornáját.

A videómegosztó portálon jelenleg több mint 88 ezer követője van, ami kiugróan magasnak számít, legalábbis ami a magyar politikusokat illeti. Még a nála jóval ismertebb és fiatalosabb kormányszóvivőt, Szentkirályi Alexandrát is csak 37 ezren követik az elsősorban a fiatalok által használt TikTokon.

(Borítókép: Tuzson Bence. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)