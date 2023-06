Másodszor lesz személyi változás Orbán Viktor alapcsapatában

A Fidesz–KDNP a 2022. április 3-i választásokon újra kétharmados parlamenti felhatalmazást kapott, az ötödik Orbán-kormány minisztériumainak és a tárcák vezetőinek névsorát 2022. május 13-án hozták nyilvánosságra. Félkövérrel szedtük azoknak a politikusoknak a nevét, akik a 2018–2022 közötti ciklusban nem töltöttek be miniszteri pozíciót:

Közülük Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Csák János, valamint Nagy Márton abszolút újonc volt miniszterként, míg Lázár János és Navracsics Tibor betöltött már ilyen tisztséget.

A negyedik Orbán-kormányhoz képest nem kapott helyet a kabinetben Süli János, aki a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter volt, valamint Mager Andrea, aki a nemzeti vagyon kezeléséért felelt. Váltás történt a Honvédelmi Minisztérium élén, Benkő Tibor helyére Szalay-Bobrovniczky Kristóf érkezett. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát szétbontották, és addigi vezetője, Kásler Miklós neve sem szerepelt az új névsorban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2022 novemberében jelentette be, hogy lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter. A tárcavezető lemondása után megszűnt a minisztérium is, majd Lantos Csaba vezetésével megkezdte működését az Energiaügyi Minisztérium.

Gulyás Gergely a novemberi sajtótájékoztatón kifejtette, strukturális változtatást hajtanak végre a kormányban, önálló energetikai minisztérium alakul, feladata az energiapolitika egységes irányítása lesz. Palkovics László lemondását elfogadta Orbán Viktor, a távozó tárcavezető azzal indokolt, hogy egységes portfólióként tekint a tárcára, az önálló minisztérium megalakulását követően nem vállalja a Technológiai és Ipari Minisztérium vezetését. Arról, hogy Palkovics László portfóliójának darabjai hová kerültek, itt írtunk részletesen.

Az akkori struktúraváltozás további lépéseket is tartalmazott: a kormányalakításkor Nagy Márton még önálló tárca nélkül felelt miniszteri pozícióban a gazdaságfejlesztésért, ezután viszont létrehozták a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot. Ezzel a korábbi 11 helyett 12 minisztérium működik januártól.

A Technológiai és Ipari Minisztérium feladatkörei közül a közlekedés Lázár János portfóliójába került, az általa vezetett Építési és Beruházási Minisztériumot átnevezték Építési és Közlekedési Minisztériumra.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a 2024-es EP-választáson Varga Judit igazságügyi miniszter fogja vezetni a Fidesz–KDNP listáját.

A lap másnap interjút közölt a politikussal, aki bejelentette:

A 2024-es EP-választásnak most nagyon nagy a tétje: konzervatív fordulatot kell elérni az európai intézményekben, és ebben szeretnék aktív szerepet vállalni. Ez a feladat viszont, ahogyan miniszteri teendőim is, egész embert kíván, ezért a miniszterelnök úrral már közöltem is a lemondási szándékomat július 31-ével. Azt hiszem, az a helyes, ha az igazságügyi tárca vezetését átadom olyannak, aki erre száz százalékban tud koncentrálni.