Ujhelyi István: Beleverték Orbán Viktor kobakját a brüsszeli betonba

Ujhelyi István EP-képviselő szerint Orbán Viktor mostani tetteiben a kapkodás és a bizonytalanság zsigerileg érezhető. Szerinte hiába mondta azt a miniszterelnök korábban, hogy „kézen fogva elmegyünk a falig, megállunk, megöleljük egymást”, hiszen

tényleg elment a falig, de ott nem fordult meg ölelkezni, hanem jól beleverték a kobakját a brüsszeli betonba, meg is szédült tőle, azóta pedig csak árnyékbokszolva próbál pozíciót fogni.

Úgy véli, a mostani Orbán Viktor „elvesztette nagyjátékos-jellegét, és az uniótól kapott pofonok után elkezdett valahogy sodródni”. Ujhelyi István azt is kifejtette, hogy a miniszterelnök alábecsülte az Európai Uniót, amikor azt gondolta: a szokásos lerohanással, vétóblöffel és szórakétákkal meghátrálásra kényszeríti majd a forrást befagyasztókat, ahogyan ezt egyébként korábban tényleg rendre sikerült is neki. „De most jött a fal, és hiába ment neki, az maradt is a helyén” – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy a kormány kommunikációs megoldása az Ukrajnának nyújtott támogatások kérdése lett. „Értsd: nem azért nem kapjuk meg a pénzeket Brüsszeltől, mert nem teljesítjük, amit elvárnak érte, hanem mert ez a szemét Brüsszel már elköltötte a nekünk járó milliárdokat ukrajnai fegyverekre, ráadásul ránk akarnak erőszakolni migránshordákat, amiket mi jól nem hagyunk, na ezért sem kapjuk meg a pénzt, ennyi.”

Szerinte a valóság valójában az, hogy a hétéves uniós költségvetést rendszeresen és automatikusan felülvizsgálják, ez történik most is.

Ezt Orbánék is pontosan tudják. Ők hetente módosítanak költségvetést, ha kell, maradjunk ennyiben. Teljes nonszensz és hazugság az is, hogy üres lenne a kassza, hiszen a programok jelentős része éves lebontás szerint kerül finanszírozásra, vagyis a 2026-os Horizon-pénzeket például nem lehetett tavaly elkölteni. Ezt Orbánék is pontosan tudják

– fogalmazott Ujhelyi István, hozzátéve, hogy a jelenlegi hétéves költségvetés elfogadásakor még messze voltunk az orosz agressziótól, így az ukrán konfliktussal összefüggő pénzeket értelemszerűen átcsoportosítással lehet csak felhasználni.